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Фонд кино подписал договор на открытие еще четырех кинотеатров в Приморье
Субсидию из Фонда кино получит Приморье по итогам конкурса на создание четырех новых кинотеатров в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. По пять миллионов рублей получат поселок Восток, село Черниговка, Артем и Дальнереченск, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Об этом заявил руководитель финансово-производственного департамента федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Вадим Потапов на торжественном мероприятии, посвященном закрытию Года кино, которое прошло в Приморской краевой филармонии, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.
«На днях в мы подписали договоры на открытие еще четырех кинотеатров в вашем регионе. Всего в этом году Фонд кино поддержал строительство семи кинотеатров в Приморье», – отметил он.
Так, в июле 2016 года три дома культуры Приморья уже выиграли в конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах Российской Федерации с количеством жителей менее 100 тысяч человек. Это Центр культуры досуга и библиотечного обслуживания Кавалеровского района в селе Кавалерово, Культурно-досуговый центр Лесозаводска и Центр культуры и досуга Октябрьского района в селе Покровка. Каждый кинозал из Фонда кино получит субсидию до пяти миллионов рублей на покупку экрана, проектора и другого оборудования.
«Обязательное условие для переоборудованного кинозала – демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал», – добавил Вадим Потапов.
Таким образом, жители даже самых отдаленных уголков Приморья смогут смотреть новинки кинопроката.
Отметим, постепенно в селах Приморья создаются киноклубы. Грант на техническое оснащение учреждений в размере 300 тысяч рублей получил заведующий методическим отделением Приморского центра народной культуры Илья Федоров во всероссийском конкурсе в рамках молодежного форума «Ладога» в Санкт-Петербурге.
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, киноклубы откроются в домах культуры сел Комаровка, Валентин, Спасское, Яковлевка, Новопокровка, а также в поселках Лучегорск и Новонежино.
Им по договору безвозмездного пользования будут переданы проекторы. Ведущими и кураторами киноклубов станут представители молодежных общественных организаций Приморского края. Работа по организации клубов подходит к завершению.
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