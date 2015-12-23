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Профилактикой коррупции в администрации Приморья займется чекист со стажем
В администрации Приморского края назначен директор департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Приказ о назначении подписал губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Руководить новым ведомством будет Владимир Петров, ранее занимавший должность директора департамента государственной гражданской службы и кадров администрации Приморского края.
Владимир Юрьевич Петров родился в 1956 году в поселке Качуг Иркутской области.
В 1979 году окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище имени Невельского (ДВВИМУ), ныне морской государственный университет имени адмирала Невельского (МГУ).
С 1980 по 2012 годы проходил военную службу в органах КГБ СССР – ФСБ РФ.
С 2012 года по декабрь 2015 года – директор департамента государственной гражданской службы и кадров администрации Приморского края.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что новое ведомство будет бороться с коррупцией.
«Коррупция – это ржа, которая разъедает общество и экономику, создавая неконкурентные условия для бизнеса. Поэтому в соответствии с Указом Президента РФ в Приморье создан департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений», – заявил глава региона.
Постановление о создании департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений подписано губернатором в ноябре, работать новое ведомство начнет в следующем году.
Кроме того, под председательством губернатора будет создана антикоррупционная комиссия.
«Помимо нового департамента будет создана специальная антикоррупционная комиссия, которую возглавлю лично. Комиссия будет проверять коррупционные нарушения среди краевых департаментов, учреждений, муниципалитетов. В нее войдут самые уважаемые люди с кристальной репутацией», – акцентировал глава Приморья.
Отметим, задачу усилить работу по борьбе с коррупцией озвучил Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию 3 декабря.
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Комментарии
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лис21:12, 23.12.2015#
В нее наверное войдет Саша Федоров , Наташа Изотова , Дима Григорович , пару "идейных и честных" членов из кружка узкого Миклушевского от едроссовского окружения типа Ткаченко от хохлов , разбавят верными татарами и узбеками ( для толерантности и остроты момента)и обязательно , кто то от инвалидов ( лебединая песня Миклушевского) , правда это все ни в коем случае не поможет и не поддержит все эти категории и народности. Узкий круг , на то и УЗКИЙ, что все притерты , как механизм часиков и только смазка ( доля в бюджете , для лояльности ) открывает все двери и ОКРЫЛЯЕТ , как РЕД БУЛС.
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Профилактика коррупции это что, ее оздоровление?? Вот как раз и работа тем чинушам которых собираются сократить на 10%. УРА!!!