В Приморье продолжается заготовка новогодних деревьев хвойных пород. В местах вырубки елей проводятся регулярные проверки. Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, арендаторами лесных участков будет заготовлено от 8 тысяч до 10 тысяч новогодних деревьев породы ель аянская и пихта белокорая. Вырубка разрешена на лесных участках, подлежащих расчистке.

Как сообщает газета "Золотой Рог", в крае заготовят почти 10 тысяч елок.

Добавим, что работники краевых лесничеств в предновогодний период обеспечивают контроль за заготовкой и транспортировкой новогодних елей, проводя совместные рейды и дежурства с территориальными органами полиции.

Отметим, за незаконную рубку елей и других хвойных пород частными лицами предусмотрен административный штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией продукции. Для юридических и должностных лиц административные штрафы в разы выше.

Напомним, что в Приморье продолжается прием звонков на телефон «прямой линии» о незаконных рубках. Информация на единый номер 8-800-100-94-00 принимается в круглосуточном режиме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.