Дальневосточную науку ждет волна новых радикальных преобразований

Совещание руководителей научных организаций, подведомственных Федеральному агентству научных организаций России (ФАНО), провел во Владивостоке руководитель ведомства Михаил КОТЮКОВ. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

На территории Дальнего Востока в науке пока реализуется только один интеграционный проект - по созданию Национального научного центра по морской биологии. Он входит в число 23 интеграционных проектов, утвержденных вице-премьером Аркадием ДВОРКОВИЧЕМ.

Участниками реструктуризации в рамках проекта стали Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, «Приморский океанариум» ДВО РАН, Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН. Об этом шла речь на совещании с руководителями подведомственных ФАНО организаций под председательством руководителя агентства Михаила Котюкова.

Впрочем, основной темой совещания стала не реструктуризация научных учреждений и даже не сама наука, а ее финансовое и организационное обеспечение. Во Владивосток приехала большая команда руководителей ключевых подразделений ведомства, чтобы донести руководителям институтов, опытных станций и других научных организаций новые подходы к планированию их деятельности, особенности финансирования и оплаты труда ученых в следующем году.

Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» Михаил Котюков, на совещании обсуждалось несколько ключевых вопросов, в том числе бюджетного характера.

- Меняется правовое регулирование, и нам принципиально важно обеспечить готовность нашей системы к тому, чтобы уже с самых первых дней нового бюджетного года иметь возможность финансировать научно-исследовательскую деятельность, - сказал он. - В ходе обсуждения бюджета на 2016 год мы видели разные цифры и варианты развития событий, но сегодня можно сказать, что есть один принципиальный результат: бюджет науки 2016 года не меньше, чем 2015-го. Это дает нам основания формировать планы и достаточно уверенно смотреть в будущее.

Глава ФАНО подчеркнул, что в ведомстве завершается работа по оформлению государственного имущества, закрепленного за институтами, и показатели по этой работе на Дальнем Востоке неплохие. Хорошие перспективы у научных организаций, работающих в регионе, просматриваются и в плане аспирантуры: нашим институтам уже третий год подряд удается получать все большие контрольные цифры приема для подготовки аспирантов.

- Важный вопрос - развитие кадрового резерва; в научных организациях проходят выборы, уже 10 организаций Дальнего Востока прошли через процедуру, когда директора избирает весь коллектив института; эти выборы завершились достаточно позитивно, определены победители, все уже приступили к исполнению обязанностей, - рассказал Михаил Котюков. - Поэтому важно, чтобы в коллективах был так называемый резерв людей, которые могут участвовать в выборах, претендовать на замещение вакантных руководящих должностей и развивать постоянно свой потенциал - и научную квалификацию, и управленческие навыки.

Глава ведомства рассказал о предложениях и проектах, связанных с ТОРом на острове Русском.

- Есть некоторые идеи, мы их обсуждали в рамках Восточного экономического форума, сегодня продолжили обсуждение. Могу сказать, что уже точно будет сделано. На базе Приморского океанариума и Института биологии моря планируется создать Национальный центр морской биологии. Это наш первый вклад в этот очень большой и важный проект, думаю, что не последний: есть еще ряд интересных идей, которые требуют более детальной проработки.

Объединение научных учреждений в рамках Научного центра создаст синергетический эффект, выражающийся в консолидации имеющегося на Дальнем Востоке России интеллектуального потенциала и материально-технической базы в области морской биологии. Здесь появится единая научная инфраструктура, включающая уникальные лабораторные, опытно-производственные и натурные площадки для фундаментальных и прикладных исследований.

По данным пресс-службы ФАНО России, в результате объединения Института биологии моря, Приморского океанариума и Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника ДВО РАН штат Национального научного центра по морской биологии составит 723 человека, из них более 200 сотрудников будут заниматься научной работой.

Как удалось узнать деловой газете «Золотой Рог», среди других возможных проектов-участников ТОР на острове Русском - Центр палеонтологических исследований, Парк природы на полуострове Саперном, инжиниринговый Центр лазерных технологий, морской биотехнопарк «Островной». Все эти предложения в настоящее время находятся на экспертном рассмотрении.

Было также озвучено решение и по научному флоту, напомним: его очень ждут ученые, вынужденно сократившие свои морские экспедиции в прошлом и текущем годах.

- Для обеспечения работы научного флота получено дополнительное финансирование объемом 700 млн рублей, - пояснил глава ФАНО. - Это позволит нарастить экспедиционные возможности флота, в том числе и имеющегося во Владивостоке, в три-пять раз. Создан совет, в который вошли эксперты из числа ученых, задача которого - обеспечить рассмотрение заявок всех научных коллективов, которым для выполнения научных работ нужен флот, с тем чтобы была создана такая безбарьерная среда доступа к уникальной научно-исследовательской структуре, которой является флот.

Таким образом, на базе Управления научно-исследовательским флотом во Владивостоке будет создан центр коллективного пользования научными судами, доступ к которому получат российские ученые вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Это позволит привлечь внешних платежеспособных заказчиков на морские и океанские научные экспедиции.

Понятно, что научную общественность интересуют планы ФАНО и по реструктуризации институтов, газета «Золотой Рог» также попросила прокомментировать этот вопрос главу ведомства.

- Сегодня специально этот вопрос не обсуждали, - ответил он. - Я знаю, что в коллективах обсуждается целый ряд такого рода инициатив, мы будем очень аккуратно к этим инициативам относиться. То есть реструктуризация ради реструктуризации не представляет никакого интереса, она имеет смысл тогда, когда в результате появляется сильный коллектив, потенциал для решения важных государственных задач, в том числе технологического развития. Ряд таких идей есть, коллеги их активно обсуждают, по завершении предварительного этапа, я думаю, мы сможем их представить к реализации.

А уже в ближайшее время научным организациям придется готовиться к проведению оценки результативности их деятельности, которая начнется в 2016 году. Планируется, что в результате этой работы все институты будут разделены на три группы: лидеры отрасли; стабильно работающие и демонстрирующие удовлетворительные результаты; не показывающие значительных результатов. Понятно, что организации, попавшие в третью группу, потребуют каких-то дополнительных решений.

Как прокомментировал деловой газете «Золотой Рог» итоги совещания академик, директор Тихоокеанского института географии Петр БАКЛАНОВ, оценка результативности научной деятельности организаций - вопрос принципиальный и очень волнует директоров.

- Это действительно нужное дело, ранее результативность тоже оценивалась: раз в пять лет в каждом институте проводились комплексные проверки, работали комиссии из очень уважаемых внешних специалистов, было много замечаний, рекомендаций и предложений. Но есть определенные опасения, и нам бы очень не хотелось, чтобы в новых обстоятельствах оценка результативности свелась к чисто формальным наукометрическим показателям, - сказал Петр Бакланов.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.