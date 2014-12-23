В Приморье таланты получили по заслугам

Победителями первой детской районной олимпиады «Энергия развития моего села» стали 55 школьников Хасанского муниципального района

18 декабря в пос. Славянка состоялось праздничное событие, посвященное подведению итогов олимпиады школьников под названием «Энергия развития моего села». Олимпиаду учредило и организовало ООО «Газпром СПГ Владивосток» при содействии администрации Хасанского муниципального района. А посвящена она Году экологической культуры, объявленному в структурах «Газпрома» в 2014 году.

От 6 до 16

Событие получилось грандиозным как по красочности его проведения, так и по числу участников. Старт олимпиады был дан месяц назад. Специальным положением о ее проведении определились номинации, участники, условия отбора работ, состав оргкомитета, экспертный совет. Чтобы как можно шире охватить круг участников, оргкомитет определил три возрастные категории ребят: младшую - от 6 до 9 лет, среднюю - от 10 до 13 лет и старшую - от 14 до 16 лет.

В номинации «Художественная мастерская «Я вижу мир таким» участники должны были предоставить рисунки на тему красоты окружающей их природы, удивительных впечатлений от общения с ней. В номинации «Литературная гостиная «Сказки хасанского леса» оценивались литературные произведения школьников на темы историй-легенд, которыми богаты Приморский край и Уссурийская тайга. В номинации «Фотоохота «Взгляд» оценивались разнообразные фотоработы, связанные с природой, удивительным сочетанием природных и производственных ландшафтов - кстати, именно такой фотоснимок завоевал первое место.

В номинации «Заповедные места «Места родные» представлялись объемные инсталляции, основу которых составляла карта района с нанесенными на ней элементами флоры и фауны Хасанского района. В номинации «Декоративно-прикладное искусство «Мое вдохновение» оценивались любые работы учеников, созданные своими руками. Это были фигурки из глины, украшения, вышивка, выжигание по дереву и прочее, творчеству не было предела. И в завершение - номинация «Экомода «Душа Приморья», где ребята должны были создать костюмы из бытового мусора. Полету их фантазии можно было позавидовать.

Олимпиада - это праздник

На конкурс поступило и получило оценку жюри более 400 работ. Из них 100 работ вышли в финал, а 55 получили заслуженные награды организатора и спонсора олимпиады - ООО «Газпром СПГ Владивосток».

Подведение итогов стало настоящим праздником, в чем корреспондент «ЗР» убедился будучи в составе жюри.

Окончательный выбор финалистов сопровождался презентацией работ номинантов олимпиады на сцене. И здесь ребята не подкачали. Они представляли свои работы так интересно и так непринужденно, как будто не было перед ними ни строгого жюри, ни полного зала зрителей и болельщиков. Не смущали их и шутки ведущего, ребята отвечали с юмором, от которого зал взрывался смехом и аплодисментами.

Выбрать победителей оказалось делом непростым, - ребята из Хасанского района оказались на удивление творческими личностями. Так что жюри пришлось изрядно потрудиться. А пока жюри подводило итоги, зал развлекали танцевальный и вокальный коллективы районного Центра детского творчества «Вдохновение». Какие песни, а какие зажигательные и красочные танцы представили ребята из коллективов «Новая волна» и «Антураж». Такие выступления достойны украсить любой концерт.

Победили творчество и дружба

Все конкурсанты предварительного этапа олимпиады «Энергия развития моего села» получили именные свидетельства участников. Те ребята, кто вошел в финал, получили дипломы участников и сладкие призы. А победителям достались ценные подарки.

Вручал награды исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром СПГ Владивосток» Андрей КОЛЕСНИЧЕНКО. Комментируя итоги олимпиады, он сказал:

«Эта олимпиада является логическим завершением Года экологической культуры, объявленного в структурах «Газпрома» в 2014 году. Многие годы компания ведет системную и масштабную работу по защите природы в интересах всего общества.

На протяжении всего года наша компания уделяла особое внимание экологическому просвещению как своего персонала, так и населения. Совместно мы реализовали целый комплекс мероприятий в Хасанском районе и особенно тесно работали с детьми. Мы постарались стать для них хорошим примером ответственного отношения к природе, ответственности за свой край, село, за свой дом. В течение года мы вместе приводили в порядок любимые места отдыха, которыми так богат Хасанский район. В рамках акции «Малым рекам - чистые берега» мы вместе с жителями и школьниками Краскинского городского поселения убирали береговую зону реки Цукановка - излюбленного места отдыха жителей поселка Краскино. Вместе с общественной организацией «Герои Хасана» и школьниками села Перевозного мы провели масштабную акцию по очистке морского побережья бухты Перевозной, чем отметили Всемирный день охраны окружающей среды. Работники ООО «Газпром СПГ Владивосток» вместе с жителями Хасанского района, представителями общественно-патриотического движения «Герои Хасана» и национального парка «Земля леопарда» приняли участие во «Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» и привели в порядок парковую зону Безверховского сельского поселения, благоустроили детскую площадку, высадили памятную аллею «Зеленая Россия начинается со школьного двора».

Работу с детьми мы считаем своей самой важной целью. Прошедшая олимпиада показала, какое неравнодушное поколение растет в Хасанском районе. Каждая творческая работа ребят - тому доказательство. Мы очень надеемся, что ребята не перестанут искать, изучать, копить, анализировать знания об окружающем их мире. И свою энергию направят на развитие родных сел. А мы, в свою очередь, готовы их поддерживать».

Детскую олимпиаду, ее старт и итоги тепло приветствовали глава администрации Хасанского муниципального района Сергей ОВЧИННИКОВ и председатель районной думы Елена РЯБОВА.

- Это первое столь масштабное и красочное мероприятие для детей в Хасанском районе, - сказал Сергей Овчинников. - Я высоко ценю идею проведения этой олимпиады, возникшую у коллектива «Газпром СПГ Владивосток». Это яркий пример раскрытия творческого потенциала детей, который, надеюсь, будет подхвачен в будущем и другими субъектами хозяйственной деятельности нашего района. Важно, что первый шаг в этом направлении сделан. Заверяю, что со стороны администрации района все подобные начинания будут поддержаны.

Елена рябова в свою очередь заметила, как важно не пропустить талант, дать ему возможность раскрыться еще в детском возрасте. Такие мероприятия, как олимпиада ООО «Газпром СПГ Владивосток», дают такую возможность, за что большое спасибо ее организаторам, подчеркнула она.

А настрой детей таков, что они тут же, по окончании олимпиады, заговорили о желании попробовать свои силы в будущих соревнованиях. Творческий задор, позитивный настрой, желание ребят созидать - это, безусловно, заслуга учительских коллективов хасанских школ, семей, воспитавших таких неравнодушных ребят. Это и заслуга руководства района, благодаря которому восстановлен и работает Дом культуры в пос. Славянка. Поэтому, не исключено, что состоявшееся событие положило начало хорошей традиции. И, кстати, олимпиада «Энергия развития моего села» имеет свой гимн, что, как нам кажется, говорит о многом.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.