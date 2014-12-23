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Фразу "Объявляю вас мужем и женой" сотрудники ЗАГС Приморья в 2014 году уже произнесли 17 тысяч раз
Специалисты органов записи актов гражданского состояния Приморья 18 декабря отметили свой профессиональный праздник. В настоящее время на территории края работают 40 учреждений ЗАГС, сотрудники которых проводят более 600 мероприятий в год.
И.о. директора департамента ЗАГС Приморского края Татьяна БУЛАТОВА отмечает высокий профессионализм своих специалистов, многие из которых награждены правительственными наградами, грамотами и медалями Министерства юстиции РФ, губернатора края.
«Мероприятия проводят высококвалифицированные специалисты, способные обеспечить высокий уровень предоставления государственных услуг населению края. Мы регулярно чествуем «золотых» и «серебряных» юбиляров семейной жизни, организуем праздники, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню семьи, любви и верности. Например, в июле 70 семейным парам в торжественной обстановке были вручены медали «За любовь и верность»,- заявила Татьяна Булатова.
По информации сотрудников департамента, в этом году в Приморье выросло количество браков и увеличилась рождаемость.
Так, в этом году за 11 месяцев органами ЗАГС края зарегистрировано 16 929 новых семей. Это на 265 пар больше, чем в прошлом году.
В 2014 году органами ЗАГС края отмечен рост новорожденных. За 11 месяцев специалистами департамента зарегистрировано 22 987 детей. Что на 64 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из общего числа родившихся – 11 195 девочек и 11 792 мальчика. Как сообщили в департаменте ЗАГС Приморского края, увеличение числа новорожденных отмечено в 7 муниципальных районах Приморского края: это Владивосток, Уссурийск, Пограничный район, Хасанский район, Анучинский, Октябрьский и Красноармейский районы.
Сотрудники департамента также отмечают, что значительные изменения прослеживаются и при усыновлении детей. В этом году приморцы приняли в свои семьи 327 детей. Что на 41 ребенка больше, чем в 2013 году.
Напомним, сегодня органы ЗАГС Приморского края активно сотрудничают с многофункциональными центрами, работающими по принципу «одного окна».
Через МФЦ можно подать заявление на заключение брака, на его брака по взаимному согласию, запросить дубликаты документов.
Специалисты отмечают, что особенно востребована услуга «регистрация рождения», которая позволяет зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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