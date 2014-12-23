www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Фразу "Объявляю вас мужем и женой" сотрудники ЗАГС Приморья в 2014 году уже произнесли 17 тысяч раз

23 Декабря 2014, 13:15 | Приморье

Специалисты органов записи актов гражданского состояния Приморья 18 декабря отметили свой профессиональный праздник. В настоящее время на территории края работают 40 учреждений ЗАГС, сотрудники которых проводят более 600 мероприятий в год.

И.о. директора департамента ЗАГС Приморского края Татьяна БУЛАТОВА отмечает высокий профессионализм своих специалистов, многие из которых награждены правительственными наградами, грамотами и медалями Министерства юстиции РФ, губернатора края.

«Мероприятия проводят высококвалифицированные специалисты, способные обеспечить высокий уровень предоставления государственных услуг населению края. Мы регулярно чествуем «золотых» и «серебряных» юбиляров семейной жизни, организуем праздники, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню семьи, любви и верности. Например, в июле 70 семейным парам в торжественной обстановке были вручены медали «За любовь и верность»,- заявила Татьяна Булатова.

По информации сотрудников департамента, в этом году в Приморье выросло количество браков и увеличилась рождаемость.

Так, в этом году за 11 месяцев органами ЗАГС края зарегистрировано 16 929 новых семей. Это на 265 пар больше, чем в прошлом году.

В 2014 году органами ЗАГС края отмечен рост новорожденных. За 11 месяцев специалистами департамента зарегистрировано 22 987 детей. Что на 64 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего числа родившихся – 11 195 девочек и 11 792 мальчика. Как сообщили в департаменте ЗАГС Приморского края, увеличение числа новорожденных отмечено в 7  муниципальных районах Приморского края: это Владивосток, Уссурийск,  Пограничный район,  Хасанский район,  Анучинский, Октябрьский и Красноармейский районы.

Сотрудники департамента также отмечают, что значительные изменения прослеживаются и при усыновлении детей. В этом году приморцы приняли в свои семьи  327 детей. Что на 41 ребенка больше, чем в 2013 году.

Напомним, сегодня органы ЗАГС Приморского края активно сотрудничают с многофункциональными центрами, работающими по принципу «одного окна».

Через МФЦ можно подать заявление на заключение брака, на его брака по взаимному согласию, запросить дубликаты документов.

Специалисты отмечают, что особенно востребована услуга «регистрация рождения», которая позволяет зарегистрировать рождение ребенка и  получить свидетельство.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: ЗАГС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru