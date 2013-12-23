www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Итоги
Распечатать

Жители Приморья стали реже жениться, чаще разводиться и больше рожать

23 Декабря 2013, 17:30 | Приморье

Сегодня в работу краевого загса внедрены электронные технологии. Новый термин «электронный архив ЗАГС» уже стал привычным для сотрудников. Все записи последовательно оцифровываются.

«Около четырех с половиной миллионов записей актов гражданского состояния мы перевели с бумажного носителя в электронный вид. Это намного ускоряет поиск необходимой информации. В отделах загс Приморского края и Владивостока установлены и продолжают устанавливаться программные комплексы «Электронная очередь», - рассказала директор департамента загс Приморского края Ольга Андросова.

Стоит отметить, что загс Приморского края включился и в государственную программу создания многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна».  

Как сообщили в краевом загсе, жители Приморья стали активнее пользоваться электронной почтой для направления своих запросов.  Кроме запросов, приходят и письма со словами благодарности от граждан за оперативную работу специалистов по предоставлению необходимой информации или оформлению документов.

За 11 месяцев текущего года  было зарегистрировано около 80 тысяч актов гражданского состояния - это рождение, смерть, заключение и расторжение брака, усыновление и установление отцовства, перемена имени. 

С  января по декабрь 2013 года в Приморье родилось 22 923 человека, что на 88 детей больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году самые популярные мужские имена - Артем, Максим, Александр. У девочек  - Анастасия, Дарья, Виктория. Среди редких имен встречались  Власий и Анисим, Герасим и Северин, Яромир и Святозар. Что касается девочек с оригинальными именами, то сегодня в Приморье подрастают  Евангелина и Венера, Олимпиада и Весна, Ефимия и Златослава.

На 1 декабря  2013 года зарегистрировано 16 664 семейные пары - это на 355 браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается разводов, то их стало на 848 больше, чем в прошлом году: с января по декабрь 2013 года оформили развод 9 979 приморских семей.

Смертность в Приморье падает: в этом году зарегистрировано 24 153 умерших - в сравнении с тем же периодом прошлого года это  на 515 человек меньше.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: рождаемость  итоги  ЗАГС  дети  статистика  смертность  технологии 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним18:47, 23.12.2013#

    кому врете. . .

  • Псевдоним12:07, 27.12.2013#

    харе мандеть. народ не обмануть. .

  • Псевдоним11:12, 28.12.2013#

    А на ком жениться? Одни прорвы и проститутки вокруг!

  • Большой брат12:06, 28.12.2013#

    Респект! Прямо мои мысли изложил!

  • Большой брат12:08, 28.12.2013#

    скоро вымрем все нах. . . , как динозавры!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru