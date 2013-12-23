Жители Приморья стали реже жениться, чаще разводиться и больше рожать

Сегодня в работу краевого загса внедрены электронные технологии. Новый термин «электронный архив ЗАГС» уже стал привычным для сотрудников. Все записи последовательно оцифровываются.

«Около четырех с половиной миллионов записей актов гражданского состояния мы перевели с бумажного носителя в электронный вид. Это намного ускоряет поиск необходимой информации. В отделах загс Приморского края и Владивостока установлены и продолжают устанавливаться программные комплексы «Электронная очередь», - рассказала директор департамента загс Приморского края Ольга Андросова.

Стоит отметить, что загс Приморского края включился и в государственную программу создания многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна».

Как сообщили в краевом загсе, жители Приморья стали активнее пользоваться электронной почтой для направления своих запросов. Кроме запросов, приходят и письма со словами благодарности от граждан за оперативную работу специалистов по предоставлению необходимой информации или оформлению документов.

За 11 месяцев текущего года было зарегистрировано около 80 тысяч актов гражданского состояния - это рождение, смерть, заключение и расторжение брака, усыновление и установление отцовства, перемена имени.

С января по декабрь 2013 года в Приморье родилось 22 923 человека, что на 88 детей больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году самые популярные мужские имена - Артем, Максим, Александр. У девочек - Анастасия, Дарья, Виктория. Среди редких имен встречались Власий и Анисим, Герасим и Северин, Яромир и Святозар. Что касается девочек с оригинальными именами, то сегодня в Приморье подрастают Евангелина и Венера, Олимпиада и Весна, Ефимия и Златослава.

На 1 декабря 2013 года зарегистрировано 16 664 семейные пары - это на 355 браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается разводов, то их стало на 848 больше, чем в прошлом году: с января по декабрь 2013 года оформили развод 9 979 приморских семей.

Смертность в Приморье падает: в этом году зарегистрировано 24 153 умерших - в сравнении с тем же периодом прошлого года это на 515 человек меньше.

ZRPRESS.RU, Владивосток.