Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Приморья стали реже жениться, чаще разводиться и больше рожать
Сегодня в работу краевого загса внедрены электронные технологии. Новый термин «электронный архив ЗАГС» уже стал привычным для сотрудников. Все записи последовательно оцифровываются.
«Около четырех с половиной миллионов записей актов гражданского состояния мы перевели с бумажного носителя в электронный вид. Это намного ускоряет поиск необходимой информации. В отделах загс Приморского края и Владивостока установлены и продолжают устанавливаться программные комплексы «Электронная очередь», - рассказала директор департамента загс Приморского края Ольга Андросова.
Стоит отметить, что загс Приморского края включился и в государственную программу создания многофункциональных центров, работающих по принципу «одного окна».
Как сообщили в краевом загсе, жители Приморья стали активнее пользоваться электронной почтой для направления своих запросов. Кроме запросов, приходят и письма со словами благодарности от граждан за оперативную работу специалистов по предоставлению необходимой информации или оформлению документов.
За 11 месяцев текущего года было зарегистрировано около 80 тысяч актов гражданского состояния - это рождение, смерть, заключение и расторжение брака, усыновление и установление отцовства, перемена имени.
С января по декабрь 2013 года в Приморье родилось 22 923 человека, что на 88 детей больше, чем за тот же период прошлого года. В этом году самые популярные мужские имена - Артем, Максим, Александр. У девочек - Анастасия, Дарья, Виктория. Среди редких имен встречались Власий и Анисим, Герасим и Северин, Яромир и Святозар. Что касается девочек с оригинальными именами, то сегодня в Приморье подрастают Евангелина и Венера, Олимпиада и Весна, Ефимия и Златослава.
На 1 декабря 2013 года зарегистрировано 16 664 семейные пары - это на 355 браков меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается разводов, то их стало на 848 больше, чем в прошлом году: с января по декабрь 2013 года оформили развод 9 979 приморских семей.
Смертность в Приморье падает: в этом году зарегистрировано 24 153 умерших - в сравнении с тем же периодом прошлого года это на 515 человек меньше.
Новости тематики
- Приморский край занял 60 место в рейтинге трезвости
- Деловая газета Дальнего Востока "Золотой Рог" получила награду за правду и справедливость
- Губернатор Приморского края Миклушевский признан мужчиной хоть куда
- В Приморье число умерших превысило число родившихся на 4,7%
- Более трети безработных в Приморье - молодежь в возрасте от 20 до 29 лет
- "Вместе мы сможем преодолеть любые испытания"
- Главред "ЗР": Оставайтесь с "Золотым Рогом" - сейчас актуально вкладываться в золото
- В Приморье выросло количество молодоженов и новорожденных
- Дни бесплатной юридической помощи в Управлении Минюста РФ по Приморскому краю в 2014 году (График)
- Приморье укрепило позиции в рейтинге социального самочувствия регионов
Новости раздела
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Цвета - новые, скорость - улетная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- "Океан" отпразднует юбилей
- Дикое купание
- Приморье отметит день работников морского флота
- Сквер, объединяющий эпохи
- В Артеме устроят сабантуй
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
кому врете. . .