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В Приморье открыли новый парк

23 Ноября 2018, 18:10 | Приморье
Всего на ремонт парка направлено более 17 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов

После капитального ремонта в Партизанске торжественно открыли городской парк. Любимое место отдыха горожан реконструировали благодаря проекту «Формирование современной городской среды», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

Парк – уникальный для города объект, построенный в 1952 году, является местом проведения большинства общегородских мероприятий. Весной этого года в ходе рейтингового голосования жители выбрали именно его для благоустройства.

«В течение двух месяцев в парке шли строительные работы – асфальтировали дорожки, укладывали бордюрный камень и лестницы, разбили клумбы, сделали подпорную стену, установили столбы освещения и современные плафоны. Всего на ремонт парка направлено более 17 миллионов рублей из федерального, краевого и местного бюджетов», – пояснили в администрации Партизанска.

Ход реконструкции парка контролировали не только чиновники, но и общественники.

По словам исполняющего обязанности главы Партизанска Николая Кодина, это только первый этап ремонтных работ. На следующий год в парке установят новые скамейки, урны, а в перспективе здесь появятся детские игровые и спортивные площадки, фонтан.

Директор краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко напомнила, что в этом году в Приморье по программе «Формирование комфортной городской среды» запланирован ремонт 59 общественных территорий, в том числе, пять парков. Большинство объектов уже приняты общественными комиссиями.

«Реализация приоритетного проекта “Формирование комфортной городской среды” началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет», – пояснила руководитель ведомства.

Фото – пресс-служба администрации Партизанска

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 
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Теги: парк  благоустройство 



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