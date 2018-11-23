ФАС чуть не испортила Новый год приморским детям

Морская капуста помогла «Приморскому кондитеру» победить

Краевое управление ФАС не нашло нарушений федерального закона № 44 ФЗ в документации закупки, сообщает газета "Золотой Рог". «Приостановление заключения контракта – стандартная процедура при поступлении жалобы. Две поступившие жалобы были рассмотрены 20 и 21 ноября и были признаны необоснованными, нарушения в действиях заказчика выявлено не было», – сообщили в УФАС.

Напомним, электронный аукцион на поставку «губернаторских» подарков выиграл «Приморский кондитер». Ранее в сладком наборе изменили одну составляющую – вместо обычного молочного шоколада заказчик потребовал положить шоколад с морской капустой, который в России производят только на владивостокской кондитерской фабрике.

Поскольку на аукцион была подана только одна заявка, контракт был признан несостоявшимся. Тем не менее комиссия решила признать «Приморский кондитер» победителем аукциона. Начальная максимальная цена контракта - 48 621 879,66 рубля, таким образом, стоимость одного подарка – 248,83 рубля.

После жалобы на нарушение закона № 44 ФЗ Приморское УФАС приостановило заключение контракта с поставщиком, однако нарушений в действиях заказчика не увидело.

Отметим, 80% читателей портала VL.Ru в в опросе выразили одобрение передаче «Приморскому кондитеру» закупки сладких подарков. Три года подряд аукцион выигрывал не местный производитель, а омская компания – ИП Воронцова. Однако качество конфет категорически не устраивало родителей. И такая ситуация повторялась из года в год. В том числе и на городском уровне. Приморские дети получали низкосортные изделия, которые были невкусными, а иногда и вовсе странными, если не сказать подозрительными, по составу. Между тем, в Приморье, несмотря на бесконечные нападки столичных холдингов, продолжает работать местный производитель, продукция которого качественна и привычна местному потребителю. Увы, конкурсно-аукционное законодательства устроено так, что победителями, как правило, оказываются не производители качественных товаров, а те, кто поставил низкую цену.

Кстати, это первый случай, когда УФАС пытается вставить палки в колёса благим инициативам команды врио губернатора Олега Кожемяко, руководствуясь формальными трактовками законодательства. Так ведомство все еще пытается саботировать программу «Приморская рыба». Кожемяко берет на себя ответственность и инициирует программы на благо людей, а ему противостоят чиновники, которые то ли для отчетов в вышестоящие инстанции, то ли заботясь об интересах сомнительных бизнесменов, лезущих во все конкурсы в стране, демпингуя и мешая серьезному ответственному бизнесу.

Да, власть проявила готовность идти на встречу приморцам, изменив условия закупки. Но только так она могла гарантировано обеспечить высокое качество новогодних подарков для детей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.