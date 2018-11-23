Приморцы стали чаще разводиться

И реже идти под венец

В органах ЗАГС Приморского края по итогам 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 11 148 браков (на 6% меньше, чем за 9 месяцев 2017 года) и 7 129 разводов (на 5% больше). На 1000 заключенных браков пришлось 639 разводов (за 9 месяцев 2017 года – 573).

Численность постоянного населения Приморского края на 1 октября 2018 года составила 1 млн 905,8 тыс. человек, свидетельствуют данные Приморскстата.

За 9 месяцев текущего года в крае родилось 15 048 детей (на 4% меньше, чем за 9 месяцев 2017 года), умерло 19 440 человек (на 2% больше). Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 29%.

Мужская смертность превысила женскую на 11% и составила 10 225 человек.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток