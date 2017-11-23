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В субботу вечером в Приморье начнется снег
В ближайшие выходные на акваторию Японского моря выйдет циклон, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
В ночь на субботу Приморье будет находиться под влиянием гребня антициклона, который обусловит малооблачную погоду без осадков, воздух выхолодится до −14…−29 °C. Днем в субботу в Японское море переместится циклон, облачная шапка которого накроет юг края, здесь вечером начнется небольшой снег. Максимальная температура −2…−10 °C, на северо-востоке до −17 °C.
В ночь на воскресенье циклон будет смещаться над акваторией Японского моря. В южной половине края будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха составит −5…−17 °C. Северная половина Приморья останется под влиянием антициклона, здесь обойдется без осадков, температурный фон −19…−27 °C. Днем снег прекратится, максимальная температура ожидается −3…−12 °C.
Во Владивостоке ночь на субботу без осадков, температура воздуха −10…−13 °C. Большую часть дня осадков также не ожидается, максимальная температура в пределах −6…−8 °C. К вечеру облачность уплотнится и начнется снег, который закончится в ночь на воскресенье. На дорогах гололедица. В ночные часы на 2–3 градуса теплее, чем в предыдущую ночь, а в дневные часы температурный фон существенно не изменится. Ветер свежий.
Интенсивность осадков и площадь их распространения будут зависеть от того, насколько близко от побережья Приморья пройдет траектория циклона. При изменении ситуации прогнозы будут уточняться. В любом случае в планах на выходные стоит учитывать возможное ухудшение погоды.
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