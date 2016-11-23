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Во Владивостоке состоится сражение на виртуальной арене
23 Ноября 2016, 17:25 | Приморье
26 ноября во Владивостоке пройдет турнир по Dota2, сообщает газета «Золотой Рог».
Федерация компьютерного спорта России (РО ФКС) проводит киберспортивный турнир в дисциплине Dota2. Соревнование станет завершающим в 2016 году. Каждая партия проходит в формате 5х5. Команды состоят из пяти человек. Призовой фонд формируется из взносов участников.
Регистрация участников начнётся 26 ноября с 9.00, после в 10.30 начнется турнир.
Компьютерный battle пройдёт по адресу: Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 10 этаж, КК CyberArena.
Мария БУРЕНКОВА.
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Теги: киберспорт dota2
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