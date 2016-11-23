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Школьников Приморья приглашают посетить Артёмовский гормолокозавод
На экскурсии будет не только на что посмотреть, но и попробовать
Туристическая компания «Новый Век» предлагает юным жителям Приморья посетить гормолокозавод «Артёмовский», сообщает газета "Золотой Рог".
Артемовский гормолокозавод – предприятие, имеющее свою молочную ферму, стадо и поля для прикорма, свой собственный автопарк для транспортировки молочных продуктов на 25 тонн и самые современные технологические линии для переработки молока.
«Детям интересно, как производится их любимая молочная продукция: сметана, сгущенное молоко, кефир, йогурты, масло, мороженое и многое другое. Ведь это не просто получение молока от коровы, это большой трудоёмкий процесс, который они могут увидеть собственными глазами и оценить», - рассказывает коммерческий директор компании «Новый Век» Наталья Шарыгина.
С Артёмовским гормолокозаводом компания только начала сотрудничать, хотя уже более четырех лет успешно работает с другими организациями и устраивает для школьников ознакомительные и профориентационные экскурсии.
Продолжительность экскурсии - 4 часа - по понедельникам и средам в послеобеденное время. Стоимость: при группе 18-24 человека – с человека 980 рублей и 860 рублей при группе 25-30 человек. Возрастных ограничений нет. В стоимость включен автобус от школы до завода и обратно, а также экскурсия по заводу с дегустацией молочной продукции.
Более подробную информацию как об этой, так и о других экскурсиях можно получить на сайте компании http://www.vlturist.ru, а также по телефону:
8 (914) 791 49 05, 8 (423) 240 01 66.
Фото: с официального сайта ООО "Новый Век".
Софья ПОДОШВЕЛЕВА.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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