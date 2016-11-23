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В Приморье таможенникам напомнили, как вести себя в случае пожара
Спасатели МЧС России в г. Находка провели практическую тренировку по эвакуации из здания сотрудников Находкинской таможни в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе МЧС России.
«Проведение таких тренировок позволяет гражданам сформировать алгоритм грамотных, а главное безопасных действий в случае возникновения экстренных ситуаций», – сообщили в пресс-службе МЧС России.
В рамках мероприятия специалисты отдела надзорной деятельности провели осмотр путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также проверили наличие и исправность работы первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.
После этого с сотрудниками данной структуры был проведен дополнительный инструктаж о мерах пожарной безопасности, как в быту, так и на предприятии. Инспекторы Госпожарнадзора напомнили собравшимся о недопустимости курения в учреждении. Особое внимание специалисты МЧС уделили правилам эксплуатации электроприборов и пользования огнетушителями, а также применению защитных средств органов дыхания.
Иван КРЫШАН.
Фото – МЧС России по ПК.
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