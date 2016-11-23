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Ветерану Великой Отечественной войны из Приморского края вернули похищенную награду
Сотрудники отдела МВД России по городу Артему побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Князева. Начальник городского отдела полиции Алексей Шульженко вернул фронтовику медаль, похищенную злоумышленниками два месяца назад, и вручил ценный подарок.
В октябре за совершение разбойного нападения на пожилую женщину сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Артема и его 23-летнюю знакомую. В ходе обыска по месту жительства подозреваемых обнаружена медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Следствием установлено, что злоумышленники в ночное время проникли через окно в дом 93-летнего фронтовика, похитив личные вещи и награду. В ходе проверки показаний на месте подозреваемые привели оперативников к дому, из которого совершили хищение, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Артему.
В следственном подразделении возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции пожелали фронтовику крепкого здоровья. Иван Андреевич поблагодарил полицейских за возвращение награды, которая заняла свое место на парадном пиджаке ветерана.
Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Артему.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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