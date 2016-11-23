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Гигансткий бургер, ассорти из стейков и десерты под куполом могут попробовать жители и гости Владивостока
Ресторану Cascade несколько дней назад исполнился один год. Несмотря на юный возраст, заведение играет вполне по-взрослому: благодаря работе шеф-повара из Греции и его команды за рестораном уже закрепилась репутация лучшего стейк-хауса Приморья. На днях гостями Cascade стали журналисты деловой газеты "Золотой Рог", которые смогли оценить новинки еще не презентованного широкой публике меню.
Ресторан Cascade в казино Tigre de Crystal посещают не только российские гости, но и жители других стран. Поэтому составить меню, удовлетворяющие запросы различных культур, достаточно сложно. Шеф-повар ресторана – Симас ЗЕРВАС сложность задачи понимает и поэтому радует своих гостей постоянными новинками. "Если ресторан работает с одним меню год, два или больше, это означает, что он не готов меняться и прислушиваться к своим гостям, – уверен шеф-повар. – Наше заведение чутко реагирует на желания клиентов, поэтому наш стандарт – менять меню раз в полгода. Порой мы заменяем 70% или 90% наименований, но никогда не обновляем все 100%. Самые популярные и любимые нашими гостями блюда мы, конечно же, оставляем".
Так что же предлагает ресторан в казино своим клиентам? "В Cascade сделан акцент на европейскую кухню, но конек ресторана – стейки, – рассказал деловой газете "Золотой Рог" Димостенис ПАНТЕЛОС, директор ресторанного направления Tigre de Crystal. – Многие люди приезжают в казино, чтобы попробовать это фирменное блюдо из премиальной говядины Блэк Ангус. В новом меню упор на стейки сохраняется, и гостям предлагается вкуснейшее ассорти, куда входят рибай, тендерлоин, свиная шея, баранина и копченая курица".
В меню ввели по три вида салатов и закусок. Среди привычных для приморцев блюд, таких как салат цезарь и жаркое из свинины, встречаются достаточно экзотические: например, эмпанадас с курицей и пеппер стейком.
Другой куланарный акцент нового меню – это гамбургеры. В Cascade можно попробовать традиционный американский бургер с сыром и беконом, черный бургер с крабом и кольцами кальмаров.
А истинные любители булочек с котлетами без промедления приедут из любого конца Приморья ради гигантского бургера из говядины, сыра и бекона. Подается этот царь-бургер с картофелем и перцем халапеньо, и его с лихвой хватит, чтобы накормить большую компанию.
Разнообразили новое меню и блюдами из морепродуктов. Теперь гости ресторана могут заказать крабовый пирог или ассорти из осьминога, палтуса, семги, креветки, мидий и кальмара.
Также гости могут попробовать пять видов десертов. Сладкоежки по достоинству оценят фирменный карамельный чизкейк, нежнейший тыквенный пирог с апельсинами и ванильным кремом, шоколадные фондан и сферу.
Настоящим произведением кулинарного искусства является брауни со сливочным сыром и шоколадным кремом. Подается десерт под прозрачным куполом, который разбивается на маленькие съедобные кусочки легким ударом ложечки. На изготовление одного такого сладкого чуда повар-кондитер тратит больше часа.
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