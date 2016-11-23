Союз пенсионеров России ценит отзывчивость

Преемственность поколений и закрепление истинных духовных ценностей стали основными принципами в деятельности Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (СПР).

Отчетно-выборная конференция организации продемонстрировала, что за 13 лет активисты движения нашли единомышленников и спонсоров из предпринимательского сообщества. Поддержка государственных и партийных структур была обеспечена априори. В работе конференции приняли участие управляющий ОПФР по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ, директор Департамента внутренней политики Александр ПЛОТНИКОВ, руководитель Региональной Общественной приемной Партии «Единая Россия» Ольга ЗАБЕЛИНА, начальники территориальных органов ПФР края, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Вовлечение людей пенсионного возраста в активную жизнь, возможность использовать местные отделения Союза пенсионеров России в Приморья как канал коммуникации с властными структурами, молодежными организациями и бизнесом фактически выполненная на сегодняшний день задача.

Председатель регионального отделения «СПР» Геннадий ТУРМОВ в своем выступлении отметил, что региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» создано в сентябре 2003 года, оно состоит из 35 местных отделений в городах и районах края и насчитывает в своих рядах более 2000 человек.

Управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр МАСЛОВЕЦ отметил, что Региональное отделение СПР является представителем многочисленной армии пенсионеров, которых в Приморском крае более 550 тысяч.

Председатель местного отделения СПР по г. Большой Камень Зинаида ГРОМОВА высказала мнение, что задача Союза Пенсионеров России вести духовную, идеологическую, культурно-массовую работу. «Наш главный принцип – содружество многочисленных общественных структур. Мы активно работаем с организацией ветеранов войны и труда правоохранительных органов и с общественной городской палатой почетных жителей, с обществом инвалидов и молодежным парламентом. Ребята из парламента помогают нам отглаживать одежду, компоновать бытовую технику, которую собирают жители города для передачи нуждающимся и одиноким пенсионерам. Государственные и частные организации предоставляют помещения для хранения таких вещей. Поколение, которое появилось на свет до Великой Отечественной войны и после войны преодолевали трудности всю свою жизнь: кто-то не доучился, сегодня потеряли родных людей и остро нуждаются в поддержке, мы совместными усилиями стараемся им помочь», - рассказала Зинаида Громова.

В Черниговском районе благодаря участию активистов Союза Пенсионеров России удалось найти родственников летчиков, чье коллективное захоронения находится в Черниговском районе.

Председатель местного отделения СПР в Арсеньеве Галина ЦЫБУЛЬКИНА также поделилась целым рядом мероприятий, которые удалось реализовать за последние годы: «Когда потребовалась помощь 120 прибывшим беженцам из Украины, в том числе члены нашей организации активно занимались сбором обуви, верхней одежды, мебели, предметов первой необходимости. По нашему ходатайству семье с детьми (один из малышей рожден уже в Арсеньеве), была выделена комната в общежитии. В 2016 году мы приложили большие усилия для сбора необходимых вещей для наших земляков, пострадавших от наводнения, формирования продуктовых наборов для пенсионеров и граждан, оказавших в сложной жизненной ситуации. Большую работу провели по взаимодействию с предпринимателями и руководителями предприятий по оборудованию пунктов сбора помощи. Мы ценим и бережем отношения, установившиеся с нашими спонсорами – компаниями «Арсеньевский хлеб», «Арсеньевский молочный комбинат», завод Прогресс и т.д. Спортивные мероприятия, организованные с нашим участием, заставляют пенсионеров Арсеньева отбросить свои тросточки, костыли, и выйти на прогулки с лыжными палками»,- отметила председатель местного отделения СПР.

Геннадий Турмов также выразил благодарность активу Правления Союза пенсионеров Приморья Геннадию НЕСОВУ, Владимиру ЧУБАЮ, Андрею БРИКУ; за оказание спонсорской помощи при подготовке краевых конференций Союза пенсионеров, праздника, посвященного 10-летию образования СПР в Приморском крае, Михаилу РОБКАНОВУ, Виктору ГНЕЗДИЛОВУ, Валентину ПАК.

на фото: Галина Цыбулькина сама является призером многочисленных спартакиад.

Яна МАЛЬЦЕВА.