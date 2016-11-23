У жителей Приморского края до завершения бесплатной приватизации осталось немного времени

Закон «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» был принят ещё в июле 1991 году. Цель его сводится к созданию условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, а также улучшение использования и сохранности жилищного фонда. В 2007 году планировалось завершить передачу жилья в собственность гражданам на бесплатной основе, однако с 2006 года данный срок неоднократно переносился. Так в 2016 году бесплатная приватизация была снова продлена, на этот раз до 1 марта 2017 года.

В связи с этим Управление Росреестра по Приморскому краю напоминает, что те граждане, которые не успеют бесплатно оформить в собственность свои квартиры до указанной даты, будут вынуждены платить за приватизацию недвижимости, становиться ее арендаторами или выкупать жилье у муниципалитета.

Отметим, что приватизируя свою квартиру, собственник получает право распоряжаться её по своему усмотрению – он может продать её, подарить, завещать и так далее. С муниципальной собственностью сделать этого не позволит законодательство, поскольку в данном случае человек пользуется квартирой на условиях социального найма. Проживать в ней он может сколько угодно, а вот после него могут жить только те, кто в этой квартире был прописан, сообщает пресс-служба Росреестра.

Между тем, граждане должны помнить, что обращение в Росреестр считается обязательным. Нельзя просто получить договор передачи и на этом успокоиться. Необходимо внести сведения о праве собственности в ЕГРП и получить оттуда соответствующую выписку. Для справки: Управлением Росреестра по Приморскому краю за 9 месяцев 2016 года было зарегистрировано более 24 тыс. прав собственности на жилье на основании договоров приватизации. Всего с 1996 года, с момента начала ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), Управлением на территории края было зарегистрировано 392 тыс. 472 права собственности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.