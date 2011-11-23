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Чиновников в Приморье стало меньше
На конец сентября 2011 года численность работников органов государственной власти и местного самоуправления составила 23,4 тыс. человек, штаты были укомплектованы на 92,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их численность стала меньше: на 0,3 тыс. человек – в органах государственной власти, на 0,5 тыс. работников – в органах местного самоуправления.
В федеральных органах власти занято 15,1 тыс. человек, из них 68% – на государственной гражданской службе. Каждый пятый работает в органах исполнительной власти – 12,1 тыс. человек, в судебной власти – 2,1 тыс. человек (13,8%). Законодательная власть состоит из двух представителей в Совете Федерации и 17 – в Государственной Думе.
В краевых органах власти занято 3,3 тыс. человек, из них 61% – на государственной гражданской службе. Каждый четвертый служит в органах исполнительной власти. В законодательной власти работает 335 человек, из них 149 – на государственных должностях, включая выборные. Судебную власть представляют 426 мировых судей.
В органах местного самоуправления занято 4,9 тыс. человек, из которых 4,7 тыс. – это работники администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, остальные – представительных органов (думы муниципальных образований), контрольно-ревизионных органов. Статус муниципального служащего имеют 91% численности работников местного самоуправления.
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