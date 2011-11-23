Приморцам увеличат социальные выплаты

С 1 января в Приморском крае увеличивается размер социальных выплат. По инициативе губернатора Сергея Дарькина проект краевого бюджета на 2012 год предусматривает индексацию некоторых видов материальной поддержки приморцев на 6 %.

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Приморского края, размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда и жертв политических репрессий увеличится до 580 рублей. С нового года по 720 рублей каждый месяц будут получать труженики тыла.

Увеличатся и ежемесячные выплаты для сельских бюджетников. После индексации те, кто проживает в домах с центральным отоплением, будут получать по 1435 рублей в месяц, остальные – по 500 рублей.

Надбавку в 6 процентов получат и получатели детских пособий. Размер выплаты на одного ребенка в малоимущих семьях составит 254,4 рубля. По 763,2 рубля на каждого ребенка станут выплачивать одиноким мамам. На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей военнослужащих по призыву, а также курсантов военных училищ будут выплачивать по 381,6 рубля ежемесячно.