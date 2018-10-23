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Львы могут разбираться с начальством в четверг

23 Октября 2018, 18:00 | Приморье

Гороскоп на неделю с 22 по 28 октября

ОВЕН. Первая половина недели позволит вам расширить свои финансовые возможности. В среду или пятницу вероятна плодотворная деловая встреча. Постарайтесь ничего не скрывать от партнеров и коллег. И отношения между вами станут более дружескими и доверительными. Положение достаточно стабильно, но нежелательно бездумно тратить деньги.

ТЕЛЕЦ. Возможны определенные ограничения в области финансов, но это не значит, что вы будете отказывать себе в необходимых приобретениях и покупках. Во вторник и пятницу не исключены обман и обольщение. Лучше рассчитывать только на себя.

БЛИЗНЕЦЫ. На отсутствие сил и средств вам жаловаться не приходится. Если сделаете то, что запланировали, можете получить достаточно ощутимые результаты. Ваша прибыль и авторитет растут. А работать вам интересно.

РАК. Финансовое положение вполне стабильно. Вы сможете хорошо заработать, проявив свои таланты и склонности. В выходные желательно тратить средства на необходимые приобретения, а не швыряться деньгами направо и налево.

ЛЕВ. В финансовом плане успешный период, но в понедельник желательно не заключать сделок и не брать кредиты. Во вторник или среду возможны денежные поступления. Четверг благоприятен для неформального общения с начальством.

ДЕВА. Ваша работоспособность и активность может принести ощутимый результат. Только не спорьте с коллегами, ищите компромисс. В среду постарайтесь упрочить свое положение, переговоры и сделки принесут удовлетворение. В воскресенье хорошо бы забыть о работе.

ВЕСЫ. Постарайтесь избегать в начале недели серьезных финансовых операций. Не стоит брать кредит, который вам навязывает банк, если вам он не слишком нужен. При вложении денег в недвижимость внимательно проверяйте договоры и счета. Пятница может разочаровать результатами работы.

СКОРПИОН. В начале недели вы будете бодры и внимательны и сможете даже вовремя заметить и исправить ошибки других. Решать спорные вопросы желательно в среду или в четверг, в эти дни вы будете способны сделать верный выбор. Но не воспринимайте этот совет буквально. Если дело не терпит отлагательства, принимайте решение немедленно, но только опирайтесь на логику, а не на эмоции.

СТРЕЛЕЦ. Если ранее вы не проявили излишней расточительности, то вашему материальному положению ничего не грозит. Дела детей могут потребовать денежных вложений. В четверг или пятницу возможны новые финансовые поступления и предложения о работе.

КОЗЕРОГ. Для повышения успешности в материальной сфере можно использовать следующий прием: сформируйте образ вашего финансового благополучия и удерживайте его некоторое время в вашем воображении, поверьте в него, и он реализуется. Но готовьтесь много работать.

ВОДОЛЕЙ. Ваша финансовая стабильность может оказаться под угрозой, если вы не ограничитесь только разумными тратами. Вокруг слишком много соблазнов. В пятницу вероятны приятные сюрпризы от коллег. В воскресенье будьте осторожны. Берегите свой кошелек.

РЫБЫ. Финансовое положение сейчас стабильно, но денежных поступлений пока не предвидится. Предстоят достаточно крупные расходы, связанные с ремонтом квартиры, дома или дачи, покупкой мебели. Постарайтесь заранее распланировать ваши траты. И что-то отложить.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: гороскоп 



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