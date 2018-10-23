Праздник на нашей улице

Города и районы Приморья показали, с чем они встречают 80-летние региона

В честь юбилея Приморья в минувшие выходные на центральной площади Владивостока была развернута выставка «Улицы Приморского края». Свои достижения на ней представили все 34 муниципальных образования. Кроме того, большое внимание в экспозициях уделено эпохе освоения и заселения Приморья, что подчеркнуло связь прошлого и будущего, а также преемственность поколений.

Изначально планировалось, что «Улицы Приморского края» станет аналогом «Улицы Дальнего Востока», которая ежегодно открывается на острове Русском во время проведения Восточного экономического форума. Но этот тот случай, когда аналог оказался ярче оригинала – небольшие павильоны «Улиц Приморского края» зачастую выглядели ярче и душевнее, чем экспозиции дальневосточных регионов на ВЭФ. Видно было, что к выставке в честь 80-летнего юбилея края все 34 его муниципалитета отнеслись как к хорошей возможности рассказать о своей истории, а также показать все, чем гордятся местные жители. Макеты вертолетов и кораблей, продукция сельского хозяйства и рыбной отрасли, выполненные руками коренных народов Приморья игрушки и одежда – все это и многое другое можно было увидеть в павильонах городов и районов края.

Открыл «Улицы Приморского края» врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО.

«Мы видим, какие профессиональные и талантливые люди живут в Приморье. Именно они представили сегодня свои достижения, которые достойны восхищения и гордости за наш край. Важно, чтобы социальная сфера, образование, медицина и спорт сочетались с возможностями человека. Чтобы было комфортно жить старшему поколению и молодежи», – отметил руководитель края, пожелав жителям здоровья и благополучия.

























Все выставочные павильоны были оформлены в едином стиле, но каждый имел свой неповторимый колорит. Порадовало, что многие города и районы, помимо современных достижений, представили на обозрение вещи, с которыми много лет назад на территорию Приморья прибыли переселенцы – прялки, чугунные горшки и другую домашнюю утварь. Некоторые муниципалитеты дополнили свою экспозицию выступлениями местных творческих коллективов, а работников павильона одели в традиционный народный костюм. О том, что выставка делалась не «для галочки», говорит и то, что в качестве «экскурсоводов» на вверенной территории выступали главы муниципалитетов.

Параллельно с выставкой «Улицы Приморского края» на главной площади Владивостока в течение всей субботы, 20 октября, проходила концертная программа – выступления ведущих творческих коллективов из Приморья, Дальнего Востока и Китая. Здесь же был установлен шатер для проведения мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Принять в них участие могут каждый желающий. Завершился праздничный день ярким салютом.

«Этот салют - в честь тех, кто строил и развивал наш край – уважаемых ветеранов, дедов, отцов и матерей. Именно они создали прочный фундамент наших будущих достижений и успехов. Этот салют - также и в честь вас, молодежь, которая любит и верит в свой край, и связывает с ним свое будущее. Уверен, мы вместе сделаем наш край комфортным», – обратился Олег Кожемяко к приморцам.

По итогам Гран-при выставки среди всех 34 муниципалитетов получил Шкотовский район. Первое место занял Уссурийск, на втором месте - Чугуевский район, замкнул тройку победителей Артем.

Александр САЛКОВ, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.