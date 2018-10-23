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Историю Приморья пишут люди
Заслуги выдающихся жителей края отметили в день его юбилея
В минувшую субботу, 20 октября, Приморский край отметил 80-ю годовщину своего официального рождения. Последние восемь десятилетий истории Приморья стали продолжением закрепления России на берегах Тихого Океана. О связи эпох и о высокой миссии региона много говорили со сцены приморского филиала Мариинского театра, где состоялось торжественное собрание по случаю юбилея.
Началось мероприятие с демонстрации видеофильма, посвященного разным этапам истории Приморья. Кадры хроники чередовались с видеозарисовками современной жизни края, символизируя преемственность эпох. Исполнение государственного гимна России, вынос на сцену приморской «Мариинки» флагов страны и края… После того, как в зале появились символы государства, настало время вспомнить о прошлом и заглянуть в будущее.
Регион с особым характером
Первым приморцев со сцены поздравил врио губернатора края Олег КОЖЕМЯКО.
- Для всех нас этот праздник является объединяющим. И для тех, кто здесь родился и вырос, и для тех, кто связал свою судьбу с нашим необыкновенным краем. 80 лет – это всего лишь миг в славной истории Приморья, которое начали создавать наши предки – первопроходцы, которые осваивали эти дикие, безлюдные места. Именно от них у приморцев сформировался особенный характер, - подчеркнул Олег Кожемяко.
Глава региона вспомнил как о государственных деятелях, способствовавших присоединению Приморья к России – генерал-губернаторе Восточной Сибири Николае МУРАВЬЕВЕ-АМУРСКОМ и адмирале Геннадии НЕВЕЛЬСКОМ – так и о выдающихся современниках. Отдельные слова благодарности Олег Кожемяко сказал в адрес ветеранов – тех, кто создал прочный фундамент для будущих достижений Приморского края.
- Все достижения и победы региона – это общая заслуга приморцев, которые день за днем делают наш край еще богаче, вкладывают в него все свои силы и душу, - добавил Кожемяко. – У нас с вами еще много проблем, и мы о них знаем. Но мы готовы работать все вместе – с тем, чтобы шаг за шагом их преодолевать. Ведь Приморье – это особый регион нашей страны, ее «ворота на восток».
По традиции, на торжественном собрании были вручены государственные награды выдающимся приморцам. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени из рук врио губернатора получили сотрудники «Центра судоремонта «Дальзавод» и ООО «Приморскуголь», а также генеральный директор завода «Варяг» Евгений ЛЕОНОВ. Почетного звания «заслуженный врач Российской Федерации» удостоилась завотделением КГБУ «Приморский краевой онкологический диспансер» Светлана ЕРШОВА. А известные приморские спортсмены, пловец Виталий ОБОТИН и гребец Иван ШТЫЛЬ, получили благодарственные письма от президента России Владимира ПУТИНА.
Приморцам – «приморские» награды
Сразу 16 человек в юбилейный для региона день были отмечены наградами Приморского края, многие из которых учреждены в этом году специально для того, чтобы поощрить тех, кто посвятил свою жизнь развитию Приморья. Так, почетными гражданами Приморского края официально стали председатель Приморского краевого совета ветеранов Дмитрий ГРИГОРОВИЧ и Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий РОЗОВ. Дмитрий Григорович в своем ответном слове призвал приморцев к объединению.
- Приморский край – это большая история, трудовые и боевые события. Но в последнее время он начал терять свои позиции. А ведь мы с вами ответственны за будущее. Мы были лучшими на Дальнем Востоке, и должны лучшими остаться. Все зависит от нас, - подчеркнул председатель краевого Совета ветеранов.
Почетный знак «Родительская доблесть» 3-й степени из рук Олега Кожемяко получили супруги Евгений и Татьяна ТЮТЮННИК, воспитывающие пятерых детей. Вручая им награду, глава региона сообщил, что в ближайшее время внесет в Законодательное Собрание законопроект о дополнительных социальных гарантиях для многодетных семей. В числе прочего, он будет предусматривать бесплатное предоставление жилья семьям с пятью и более детьми.
- Нужно создать условия, чтобы приморцы могли растить детей, работать, развиваться. Забота о таких семьях и о всех жителях Приморского края – общая задача, - сказал Олег Кожемяко.
Нескольким приморцам были вручены отраслевые знаки отличия. В частности, звание «Почетный журналист Приморского края» было присвоено генеральному директору издательской компании «Золотой Рог» Елене БАРКОВОЙ. Также награды получили представители разных отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы здравоохранения и образования. Очень живо зал отреагировал на награждение девятиклассника из Фокино Андрея БИБЫ, которому за спасение ребенка при пожаре Олег Кожемяко вручил благодарственное письмо и наручные часы.
Миссия Приморья выполнима
От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края жителей региона поздравил председатель ЗС ПК Александр РОЛИК.
- 80 лет - относительно небольшой возраст для субъекта Российской Федерации. Тем не менее, история нашего края богата яркими событиями, насыщена ратными подвигами и трудовыми свершениями жителей. Эту большую и красивую историю пишут, конечно, люди, - все те, кто находится сегодня в зале, кто искренне любит наш край и делает все, чтобы он развивался и был самым лучшим субъектом и Дальневосточного федерального округа, и Российской Федерации, - отметил Александр Ролик. – У нас для этого есть все: прекрасные люди, большой потенциал, желание работать во благо нашего настоящего и нашего будущего.
Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Вадим ЗДОРЕНКО озвучил приветственный адрес от имени вице-премьера России, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия ТРУТНЕВА.
- Вы можете гордиться успехами во многих сферах. Уже сегодня вся страна видит ваши достижения. Уверен, что инициатива, энергия и целеустремленность помогут вам добиваться новых успехов, плодотворно трудиться на благо края и всей России, - передал поздравления Юрия Трутнева приморцам Вадим Здоренко.
- Приморье - надежный форпост России, окончательно закрепивший выход нашей страны к Тихому Океану и имеющий большое значение для укрепления взаимовыгодного сотрудничества со странами АТР, - процитировала приветственный адрес от спикера Совета Федерации РФ Валентины МАТВИЕНКО приморский сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА.
Пожалуй, наиболее точно историческую миссию Приморья и приморцев обозначил Митрополит Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН.
- Наше Приморье – это земля на берегу Тихого Океана, к которому веками шел русский народ, наши деды и прадеды. Много поколений трудилось над созиданием края, его городов и сел. Много великих событий, повлиявших на жизнь России, связаны с Приморьем, - напомнил владыка Вениамин. – Но народ наш пришел сюда не только для материальных богатств. Россия принесла сюда большие сокровища – крест и Евангелие. С великой христианской идеей пришли мы на восток, и сегодня мы вновь обращаемся к своим истокам. Мы все выполняем особую миссию, олицетворяя начало России на востоке. Мы предстаем перед всей Азией с нашей великой культурой, с нашими традициями, с памятью об историческом призвании России нести в мир любовь и добро. Будем стремиться быть достойными этой важной миссии, любить наш край и приумножать его таланты!
Досье "Золотого Рога": 20 октября 1938 года указом Президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский регионы. В этот день Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус. Изначально в состав Приморского края вошли Приморская и Уссурийская области. Сегодня Приморье – это 12 городских округов и 22 муниципальных района, всего 659 населенных пунктов.
На фото: О связи эпох и о высокой миссии региона много говорили со сцены приморского филиала Мариинского театра, где состоялось торжественное собрание по случаю юбилея.
Фото Юрия РОГОВА.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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