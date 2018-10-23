Генеральный директор Издательской компании "Золотой Рог" получила почетное звание

Знак отличия Елене Барковой вручил лично глава Приморья Олег Кожемяко

Приморский край отметил 80-ю годовщину своего официального рождения. На приморской сцене Мариинского театра состоялось торжественное собрание по случаю большого юбилея.

Первым приморцев со сцены поздравил врио губернатора края Олег КОЖЕМЯКО.

- Для всех нас этот праздник является объединяющим. И для тех, кто здесь родился и вырос, и для тех, кто связал свою судьбу с нашим необыкновенным краем. 80 лет – это всего лишь миг в славной истории Приморья, которое начали создавать наши предки – первопроходцы, которые осваивали эти дикие, безлюдные места. Именно от них у приморцев сформировался особенный характер, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Глава региона вспомнил как о государственных деятелях, способствовавших присоединению Приморья к России – генерал-губернаторе Восточной Сибири Николае МУРАВЬЕВЕ-АМУРСКОМ и адмирале Геннадии НЕВЕЛЬСКОМ – так и о выдающихся современниках. Отдельные слова благодарности Олег Кожемяко сказал в адрес ветеранов – тех, кто создал прочный фундамент для будущих достижений Приморского края.

- Все достижения и победы региона – это общая заслуга приморцев, которые день за днем делают наш край еще богаче, вкладывают в него все свои силы и душу, - добавил Кожемяко. – У нас с вами еще много проблем, и мы о них знаем. Но мы готовы работать все вместе – с тем, чтобы шаг за шагом их преодолевать. Ведь Приморье – это особый регион нашей страны, ее «ворота на восток».

По традиции, на торжественном собрании были вручены государственные награды выдающимся приморцам. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени из рук врио губернатора получили сотрудники «Центра судоремонта «Дальзавод» и ООО «Приморскуголь», а также генеральный директор завода «Варяг» Евгений ЛЕОНОВ. Почетного звания «заслуженный врач Российской Федерации» удостоилась завотделением КГБУ «Приморский краевой онкологический диспансер» Светлана ЕРШОВА. А известные приморские спортсмены, пловец Виталий ОБОТИН и гребец Иван ШТЫЛЬ, получили благодарственные письма от президента России Владимира ПУТИНА.

Сразу 16 человек в юбилейный для региона день были отмечены наградами Приморского края, многие из которых учреждены в этом году специально для того, чтобы поощрить тех, кто посвятил свою жизнь развитию Приморья. Так, почетными гражданами Приморского края официально стали председатель Приморского краевого совета ветеранов Дмитрий ГРИГОРОВИЧ и Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий РОЗОВ. Почетный знак «Родительская доблесть» 3-й степени из рук Олега Кожемяко получили супруги Евгений и Татьяна ТЮТЮННИК, воспитывающие пятерых детей.

Нескольким приморцам были вручены отраслевые знаки отличия. В частности, звание «Почетный журналист Приморского края» было присвоено генеральному директору Издательской компании «Золотой Рог» Елене БАРКОВОЙ. Также награды получили представители разных отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы здравоохранения и образования. Очень живо зал отреагировал на награждение девятиклассника из Фокино Андрея БИБЫ, которому за спасение ребенка при пожаре Олег Кожемяко вручил благодарственное письмо и наручные часы.