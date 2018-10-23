Чтобы "скорая" приезжала скорее

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края проанализировали работу скорой медицинской помощи в регионе

Проблемы в работе «скорой медицинской помощи» и самочувствие приморской медицины в целом стали центральной темой выездного заседания комитета ЗС Приморья по социальной политике и защите прав граждан.

В поселке Горные Ключи депутаты Законодательного Собрания провели открытый разговор с главными врачами станций «скорой помощи», представителями исполнительной власти, фонда ОМС и страховых компаний.

Врач без жилья работать не будет

Вопросы, связанные с медицинским обслуживанием приморцев, рассматриваются почти на каждом заседании комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан. Открывая выездное заседание, председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК напомнил: повышение продолжительности жизни россиян и совершенствование медицинского обслуживания – это один из приоритетов нового «майского указа» президента России Владимира ПУТИНА. В крае многое делается в части обновления медоборудования и ремонта медицинских учреждений, но нареканий со стороны жителей остается очень много.

- Вопрос, который мы сегодня будем обсуждать, очень важен и для граждан, и для представителей власти. Депутатам поступают сигналы о неблагополучной ситуации в сфере здравоохранения практически со всех территорий края. Проблем очень много – не хватает врачей, среднего персонала, лекарств, медицинских приборов, транспорта. Медпомощь становится для жителей отдаленных населенных пунктов труднодоступной. Много нареканий и к организации работы Скорой медицинской помощи, - задал тон обсуждению Александр Ролик.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Крайздрава Ольга МЕХАНЦЕВА напомнила, что нормативная работа «скорой медицинской помощи» - это когда на дежурстве находится одна бригада «скорой» на каждые 10 тысяч человек населения. Но в Приморье сегодня ежесуточно дежурит только 137 бригад, что ниже норматива и даже меньше, чем было в 2016 году. Всего краю нужно 60 новых бригад «скорой». Однако и уровень укомплектованности кадрами имеющихся оставляет желать лучшего: 58,5% - для фельдшерских бригад, 30,5% - для общеврачебных, и 45,5% - для специализированных.

- Нами проводились мероприятия по целевому приему в вузы. По сравнению с 2013 годом он увеличился в 4 раза. Сейчас обучается 376 студентов. Ежегодно 125 бюджетных мест в медицинских колледжах. Проводятся мероприятия по содействию трудоустройству молодых специалистов, - рассказала представитель департамента. Решению кадровой проблемы также помогают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Как напомнил председатель социального комитета Игорь ЧЕМЕРИС, для работников бюджетной сферы, в первую очередь врачей и учителей, в Приморье работает льготная ипотека. Предоставление муниципального жилья для медработников предусмотрено в 20 из 34 муниципалитетов края. В 2017 году служебное жилье было предоставлено 123 медицинским работникам и четырем - место в общежитии. В рамках подпрограммы «Социальное развитие села» жилищные условия улучшили 49 семей приморских медиков. Активно внедряются механизмы компенсации аренды съемного жилья.

- Сейчас обсуждается вопрос о возможности компенсации первоначального ипотечного взноса для специалистов, проживающих на северных территориях края, - отметил Игорь Чемерис.

Признать проблему и решить ее

Из разговора с главврачами станций «скорой помощи» в приморской глубинке стало ясно, что почти везде «скорая» испытывает хроническое недофинансирование. Однако и там, где есть профицит, деньги не всегда можно потратить на привлечение квалифицированных специалистов, рассказал главный врач станции СМП Владивостока Дмитрий ЧУРИЛОВ.

- Из средств территориального ФОМС можно финансировать очень ограниченный круг расходов. Например, компенсировать расходы наших сотрудников на аренду жилья мы не можем. Это осложняет привлечение на работу специалистов, - отметил Дмитрий Чурилов.

Депутат Сергей СЛЕПЧЕНКО отметил, что сегодня вместо «точечных» решений необходимо выстроить систему управления приморским здравоохранением. А поскольку в ближайшее время Законодательное Собрание начнет рассматривать проект бюджета Приморья на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, необходимо понимать и реальные финансовые потребности приморской медицины. Хотя бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования год от года увеличивается, но качественного улучшения в сфере здравоохранения не происходит. А по отдельным направлениям ситуация даже ухудшается.

- На протяжении последних полутора-двух лет мы говорим о недофинансировании как «скорой помощи», так и здравоохранения в Приморье в целом. Из этого выходят и кадровые проблемы. Проблемы с финансированием все время решаются в «ручном» режиме – вместо того, чтобы все подсчитать и понять, сколько реально необходимо средств, - напомнил Слепченко. – Надо признать имеющиеся проблемы, и если не хватает средств – ставить вопросы перед администрацией края и федеральным центром.

Актуальным вопросом являются и тарифы на оказание медицинских услуг, по которым страховые компании оплачивают оказанные услуги в рамках системы ОМС. Страховщики, в свою очередь, отметили, что около четверти поступающих к ним жалоб от застрахованных лиц касаются работы «скорой помощи». Хотя в целом жалоб на работу медиков в последние годы становится меньше.

На фото: В поселке Горные Ключи депутаты Законодательного Собрания провели открытый разговор с главными врачами станций «скорой помощи», представителями исполнительной власти, фонда ОМС и страховых компаний.

Фото из архива.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.