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Дорогие жители Приморья, мои земляки!
Для меня большая честь поздравить Вас с юбилеем нашей малой Родины! Что для каждого из нас Приморский край? Конечно, в первую очередь – люди, которые здесь работают и живут, для кого-то Приморье – это незабываемая природа с Японским морем, увидев которое раз, ты обязательно захочешь вернуться. Для меня Приморье – это мой родной город, в котором я вырос – мой Уссурийск. Именно с ним связано самое лучшее и яркое в моей жизни, именно он был и есть мой стимул в работе и жизни.
Приехав мальчишкой в Уссурийск вместе с родителями в 1994 году, я влюбился в него. Для меня он не был «маленьким», «далеким», «провинциальным». Уссурийск для меня всегда был и есть главный город на земле – моя малая Родина. И я всегда мечтал, чтобы об этом городе знала вся страна. Еще в детстве я решил, что моя работа будет направлена на то, чтобы об Уссурийске узнали, чтобы его прославляли таланты, спортсмены, жители. И я надеюсь, что это получилось.
Моя деятельность как депутата началась в 2004 году, с работы в составе Уссурийской городской Думы, затем работа в трех созывах Законодательного Собрания, все эти 14 лет рядом со мной были вы – жители моего любимого Уссурийска, которые поддерживали и верили в меня.
Моим лозунгом на выборах и в работе за все это время была одна простая фраза: «Мы вместе». И мы, действительно, всегда работали с вами вместе, рука об руку, добиваясь настоящих успехов. Мне не стыдно за проделанную работу за эти годы, более того, я с гордостью могу сказать, что в Уссурийске совместно с горожанами мы сделали очень многое.
За эти годы установлено более 100 детских игровых и спортивных площадок на территории не только Уссурийска, но и других муниципальных образований Приморского края. Я помню, какой отклик в ваших сердцах нашла программа «МЫ ВМЕСТЕ подарим детям улыбку», когда только за 2014 год мы установили 50 детских площадок во дворах нашего города.
Приятно осознавать, что такой вид спорта, как тхэквондо, получил свой старт развития именно в Уссурийске. Родители увидели потенциал в нашей работе и стали приводить детей в спортивные секции. Еще работая тренером в нашей федерации, я помню первых уссурийских тхэквондистов, первого чемпиона мира – КИМ Дениса, первые слезы радости и поражения. Спасибо всем тренерам, родителям, спортсменам за то, что сегодня количество детей, вовлечённых в тхэквондо, растет с каждым днем. Ведь здоровая спортивная молодежь – это достоинство нашей страны!
Начав с тхэквондо, я связал себя со спортом и старался все эти годы поддерживать различные федерации, секции, юные таланты. Конечно, удалось помочь не всем и не в полном объёме, но очень многим. И я рад, что в победах и медалях многих уссурийских спортсменов есть и мой личный вклад.
Мы не остановились на простом подходе к спорту, а старались сделать спорт доступным для каждого – так сложились мои долгие отношения с людьми с «безграничными возможностями». Уже 9 лет в фитнес-клубе «Taekwondo Land» физической культурой бесплатно занимается «Группа здоровья», по краю проходят ежегодные спартакиады инвалидов, которые собирают людей из всех муниципальных образований, многим ребятам из Уссурийского реабилитационного центра я стал просто другом, которому они могут позвонить или написать.
Традиционным стало замечательное, глубокое, серьезное мероприятие – Фестиваль борьбы «Мы вместе» памяти сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Приморского края, погибших при исполнении служебного долга. Юные спортсмены могут почтить память людей, отдавших свою жизнь на благо и спокойствие нашей страны. Я рад, что в этом году фестивалю исполнится 5 лет.
«Быть рядом», «знать почти каждого в лицо», «самому участвовать в мероприятиях» - эти принципы я старался заложить в своей работе. И я надеюсь, что это удалось. Мы провели вместе с вами такое количество мероприятий, что боюсь не хватит всех страниц газеты, чтобы описать их. Это и совместные субботники, и различные праздники, заседания советов общественности, где вы вносили свои просьбы и предложения, творческие встречи со знаменитыми людьми нашей страны, которые откликались на мои просьбы приехать в наш город.
Все мы помним, каким ярким событием для нашего города был приезд абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю и его мастер-класс для спортсменов, и благотворительный вечер.
Творческая встреча с космонавтом, дважды героем Советского Союза Владимиром Александровичем ДЖАНИБЕКОВЫМ, на которую приехали жители всего Приморского края и благодарили Уссурийск за то, что наш город позволил им «прикоснуться к мечте».
Именно благодаря участию Владимира Джанибекова в Уссурийске появился памятник великому русскому поэту – Александру Сергеевичу ПУШКИНУ. Надеюсь, этот подарок будет радовать не одно поколение горожан.
Я проделал огромную работу по вовлечению спонсоров, меценатов, жителей города, скульптора Якова Иосифовича ШАПИРО для того, чтобы этот памятник украшал Уссурийск. Сегодня, проходя мимо и видя, как около памятника собираются молодые люди, родители с детьми, старшее поколение, я понимаю: «Все это было не зря, а для тебя, мой родной Уссурийск»!
Сегодня, 23 октября я принял непростое для себя, но честное, в первую очередь, по отношению к вам решение – сложить полномочия депутата Законодательного Собрания Приморского края. Ведь, к сожалению, состояние моего здоровья не позволяет мне сегодня в полной мере выполнять обязанности депутата краевого парламента и по достоинству представлять интересы жителей моего родного города.
Работа депутатов местных представительных органов, депутатов Законодательного Собрания Приморского края, краевой администрации направлена только на развитие Приморья. Мы с вами на правильном пути! Всем жителям я желаю здоровья, семейного счастья и своей цели в жизни. Пусть эта цель будет самая амбициозная или очень простая и скромная, но главное, чтобы она развивала и прославляла наше с вами родное Приморье!
Фото предоставлены Валерием КАНОМ.
Валерий КАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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