www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.51 р. 100 JPY: 50.7 р.
EUR: 67.89 р. 10 CNY: 86.88 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Медиасвобода: Молодых журналистов Владивостока приглашают соревноваться в корректности

23 Октября 2017, 16:43 | Приморье

Форум молодых журналистов «Медиасвобода» пройдет во Владивосток 28-29 октября по инициативе Дальневосточного общественного движения «Маяк». Задача форума – просвещение молодых журналистов Дальнего Востока по вопросам защиты прав человека и безопасного освещения тем о нарушении прав человека в СМИ.

В современном обществе существует множество стигматизированных и дискриминируемых групп – люди с инвалидностью, женщины, представители ЛГБТ+ сообщества, ВИЧ-положительные, - которые в повседневной жизни постоянно сталкиваются с игнорированием или неверным представлением существующих проблем, в том числе и в средствах массовой информации.

Все это ставит перед журналистским профессиональным сообществом важные вопросы: какую роль журналисты должны занимать в снижении уровня стигматизации различных социальных групп и как они могут это реализовать через этичное и безоценочное написание материалов, затрагивающих дискриминируемые социальные группы.

На форуме участники получат уникальную возможность услышать опыт работы журналиста Медиазоны (Москва) Егора Сковороды; узнать от тренера в сфере журналистики о способах противостояния агрессии и о том, как не потеряться в большом потоке информации; посетить воркшопы по написанию статей о дискриминируемых группах. В завершении форума пройдет конкурс, на котором будет возможность посоревноваться в написании лучшего текста по заданным темам и получить приз 5 000 рублей.

Зарегистрироваться можно здесь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: форум  СМИ  Медиасвобода  журналистика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru