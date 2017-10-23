Медиасвобода: Молодых журналистов Владивостока приглашают соревноваться в корректности

Форум молодых журналистов «Медиасвобода» пройдет во Владивосток 28-29 октября по инициативе Дальневосточного общественного движения «Маяк». Задача форума – просвещение молодых журналистов Дальнего Востока по вопросам защиты прав человека и безопасного освещения тем о нарушении прав человека в СМИ.

В современном обществе существует множество стигматизированных и дискриминируемых групп – люди с инвалидностью, женщины, представители ЛГБТ+ сообщества, ВИЧ-положительные, - которые в повседневной жизни постоянно сталкиваются с игнорированием или неверным представлением существующих проблем, в том числе и в средствах массовой информации.

Все это ставит перед журналистским профессиональным сообществом важные вопросы: какую роль журналисты должны занимать в снижении уровня стигматизации различных социальных групп и как они могут это реализовать через этичное и безоценочное написание материалов, затрагивающих дискриминируемые социальные группы.

На форуме участники получат уникальную возможность услышать опыт работы журналиста Медиазоны (Москва) Егора Сковороды; узнать от тренера в сфере журналистики о способах противостояния агрессии и о том, как не потеряться в большом потоке информации; посетить воркшопы по написанию статей о дискриминируемых группах. В завершении форума пройдет конкурс, на котором будет возможность посоревноваться в написании лучшего текста по заданным темам и получить приз 5 000 рублей.

Зарегистрироваться можно здесь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток