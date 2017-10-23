Прошедшая ночь во Владивостоке стала самой холодной за весь октябрь

Столбик термометра опустился до 0…-2 градусов, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» сл ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Большая часть Приморья прошедшей ночью находилась под влиянием гребня антициклона, отсутствии облаков воздух выхолодился до −3…−11 °C. Восток края накрыла облачность тайфуна «Лан», который смещался над Японским архипелагом, здесь оказалось теплее, 0…+5 °C. Из-за тайфуна создались большие градиенты давления, и на побережье Приморья усилился северный ветер, порывы достигали 20 м/с.

Во Владивостоке ночь понедельника, 23 октября, оказалась самой холодной в текущем месяце, к утру столбик термометра опустился до 0…−2 °C, а сильный северный ветер добавил ощущение прохлады.

Сегодня днем осадков в Приморье не ожидается, максимальные температуры воздуха в пределах +2…+13 °C. На побережье сохранится сильный ветер.

В краевом центре при малооблачной погоде также сохранится сильный северный ветер, без осадков, максимальная температура останется на уровне вчерашнего дня.

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в крае не изменится, Приморье по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, температурный фон ночью существенно не изменится, а дневные температуры ожидаются на 2–4 градуса выше, чем накануне.

Во Владивостоке завтра без осадков. Ветер ослабеет. Температурный фон повысится на 3–5 градусов: ночью 0…+2 °C, днем +8…+11 °C.

Фото - Примпогода.ру