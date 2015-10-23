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Стало известно, когда дадут отопление во Владивостоке

23 Октября 2015, 14:31 | Приморье

Приморские энергетики начнут отопительный сезон во Владивостоке в понедельник, 26 октября. К отоплению начнут подключать детские сады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Тепло в дома горожан будет поступать постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями. На полноценный запуск отопления во всем городе понадобится три-четыре дня, газете «Золотой Рог» в пресс-службе филиала "Приморская генерация" АО "ДГК".

В рамках ремонтной кампании основное и вспомогательное оборудование на энергообъектах филиала "Приморская генерация" в краевой столице - Владивостокских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, объединенной котельной "Северная" и Центральной пароводяной бойлерной, – прошло плановый текущий и капитальный ремонт. На всех объектах обеспечено наличие нормативных запасов топлива, а также неснижаемого аварийного запаса материалов и запчастей. Персонал укомплектован согласно штатному расписанию и прошел необходимую профессиональную подготовку: проведены инструктажи и тренировки.

Полностью к подаче теплоносителя в дома потребителей готовы и теплотрассы: трубопроводы прошли проверку гидравлическими испытаниями, завершены работы по устранению выявленных дефектов и перекладке. Всего в этом году энергетики заменили порядка 6,5 км изношенных трубопроводов на новые, которые надежно прослужат последующие 30 лет. Во Владивостоке это улицы Южно-Уральская, Посьетская, Карла Жигура, Адмирала Фокина, Комсомольская, Хабаровская, Новоивановская, Борисенко и проспект Красного Знамени.

То, что энергетики на 100% готовы к работе в условиях зимы, подтвердили и эксперты межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Дальневосточного управления Ростехнадзора, управления МЧС, Приморского РДУ ОАО "СО ЕЭС" и департамента энергетики Приморского края. 8 октября они дали соответствующее заключение по филиалу и всем его структурным подразделениям. Предприятие получило акт готовности к зиме.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: отопление  ДГК  владивосток 



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Комментарии

  • 91120:00, 24.10.2015#

    Сначала все выстудили, а потом рапро

  • davisjames41618:29, 26.10.2015#

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