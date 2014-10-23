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Козерогам поможет влиятельный пастух

23 Октября 2014, 19:20 | Приморье

Гороскоп на неделю 

Овен. У Овнов наступает удачное время для раскрутки бизнеса, проведения рекламных кампаний с целью расширения клиентуры. Ваши услуги будут пользоваться высоким спросом благодаря вашему внимательному отношению к заказам и качественной работе. Не ищите обходные пути, действуйте открыто.

Телец. Тельцам на этой неделе следует делать ставку на развитие сотрудничества с коллегами и подчиненными. Именно от них будет зависеть ваш профессиональный успех. Это неподходящее время для применения новых методов в своей работе. Лучше браться за те проекты, опыт выполнения которых у вас уже имеется.

Близнецы. Близнецы на этой неделе смогут реализовать свой творческий потенциал. Вы будете сильны в любых конкурентных видах деятельности, требующих нестандартного мышления и умения быстро ориентироваться в незнакомой обстановке. От контактов с начальством лучше в этот период воздержаться.

Рак. Результативность Раков на этой неделе напрямую зависит от умения доводить до конца начатые дела. Ставьте перед собой выполнимые цели и методично двигайтесь к их достижению. Это период конструктивного взаимодействия с коллегами и подчиненными. Между тем не исключены сложности в учебе.

Лев. У Львов наступает удачное время для наработки деловых связей. Не бойтесь проявить инициативу, если нужно познакомиться с человеком, в сотрудничестве с которым вы лично заинтересованы. Успешно сложатся поездки, встречи и любые обменные операции, будь то товарно-денежный или информационный обмен.

Дева. Девам на этой неделе не стоит полагаться на надежность деловых партнеров. Если хотите быть уверенными в результатах работы, выполняйте все самостоятельно. Это удачное время для поисков дополнительной подработки, в том числе на полставки или по совместительству.

Весы. Весам на этой неделе можно выступать с предложениями о запуске того или иного проекта. Как только вы возьметесь за дело, к вам сразу же начнут присоединяться единомышленники. Именно с их помощью вы сможете успешно реализовать задуманное.

Скорпион. Многие Скорпионы на этой неделе преуспеют в оформлении различных льгот, компенсаций - любых причитающихся вам по закону выплат. Можно обращаться к работодателю с просьбой компенсировать расходы на лечение, покупку путевки в санаторий. Между тем стоит воздержаться от игры на бирже.

Стрелец. Стрельцы на этой неделе смогут открыть для себя новое перспективное направление. Немаловажную роль в этом сыграет обмен опытом с другими коллегами. Возможно, вам расскажут о более эффективных методах работы, которые вы захотите применить на практике.

Козерог. У Козерогов на этой неделе могут произойти положительные изменения в карьере. Немаловажную роль в этом может оказать некий влиятельный покровитель, который предпочтет оставаться в тени. Между тем следует воздержаться от новых деловых знакомств: есть риск вступить во взаимодействие с недобропорядочными людьми.

Водолей. Высокий уровень квалификации станет визитной карточкой многих Водолеев. За счет имеющихся знаний вам удастся успешно решить сложные профессиональные вопросы и укрепить свою деловую репутацию.

Рыбы. На этой неделе не стоит бояться перемен в своей профессиональной деятельности. В наиболее выгодном положении окажутся Рыбы, в компаниях которых проходит период реструктуризации и кадровых перестановок. Возможно, перед вами откроются новые перспективы для карьерного роста.

Goroskops.Com.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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