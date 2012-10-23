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Хлебопеки Приморья предупредили о скором росте цен на хлеб

23 Октября 2012, 16:00 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. Производители хлеба и хлебобулочных изделий Приморья будут вынуждены в ближайший месяц поднять цены на свою продукцию. Причиной станет рекордный рост стоимости сырья, приобретаемого в регионах Сибири. Как сообщили в правлении Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий, если не произвести индексацию, хлебозаводы просто обанкротятся.

Сложная ситуация с мукой повторяется в Приморье каждые два года. Дефицит зерна из-за засухи в Сибири и, как следствие, стремительный рост цен на муку отмечался в 2008 и 2010 гг., стал реальностью и в нынешнем. Даже с поступлением зерна нового урожая, когда цены обычно снижаются, в этом году, напротив, отмечался рост. В среднем мука в Приморье стоила в феврале 2012 г. 11 рублей за килограмм, в октябре уже 18,4 рублей, рост составил 67%. В ряде муниципальных образований края, например в Дальнегорске, цена муки сегодня уже зашкалила за 20 рублей и это не предел. В Приморье внимательно отслеживают информацию от переработчиков Сибири: по их прогнозам стоимость муки до следующего урожая, с учетом роста цен на пшеницу, достигнет для хлебопеков Приморского края 29 рублей.

«Мельницы Алтая работают буквально с колес, сырья для бесперебойной работы не хватает. Переработчики получают лишь небольшие объемы зерна, которых достаточно лишь на неделю-другую. Существует тревожная тенденция: крестьяне, чувствуя ситуацию на рынке продовольственной пшеницы, не хотят сдавать зерно. При том, что цены на него уже достигли уровня, который никто не ожидал», - говорилось недавно на встрече хлебопеков края с делегацией сельхозпроизводителей из Алтая.

Ситуация в регионах Сибири такова, что увеличение стоимости сырья продолжится и в ближайшей перспективе. Традиционные поставщики уже уведомили приморских производителей, что следующие поставки, которые будут выполнены в регион в следующем месяце, будут еще дороже, - говорит руководитель ассоциации Иван Борисов.

Пройдет мимо Приморья и помощь, оказываемая Правительством России в виде выделения продовольственной пшеницы из интервенционного фонда. Дело в том, что условием ее получения является подача заявки от переработчика зерна, однако последнее мукомольное предприятие было закрыто в крае два года назад.

На динамику цен давит и неблагополучная обстановка на мировом рынке зерна: из-за неурожая в других крупнейших зернопроизводящих регионах экспортные цены выше российских в среднем на 20%.

В условиях растущих расходов на сырье и рост других затрат на производство хлеба, хлебопеки вынуждены повышать отпускную стоимость своего продукт. «Из-за изменения структуры питания населения вопрос цены хлеба уже не является таким жизненно важным, как 10 лет назад или в советские годы. Для покупателей, по данным социологов, на первом месте – качество, полезность для здоровья и безопасность этого продукта. В то же время мы понимаем социальную значимость хлеба для незащищенных категорий населения. Но держать стоимость на существующем уровне, а значит – работать в убыток, равнозначно обречь производство и коллективы хлебозаводов на банкротство», - говорит представитель Ассоциации.

Уже несколько лет хлебопекам края не компенсируют выпуск массовых сортов хлеба. Условием вступления России в ВТО и вовсе стали ограничения господдержки производителей. В этой ситуации, настаивают приморские производители, оптимальным выходом стала бы адресная помощь малоимущим - предоставление гражданам субсидий на приобретение наиболее востребованных продуктов питания.

По сообщению Дальневосточной ассоциации производителей муки, хлеба и кондитерских изделий.

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