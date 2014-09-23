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Приморские работодатели предлагают украинцам достойную заработную плату
Более 47 процентов вынужденных переселенцев из Украины трудоспособного возраста, прибывших в Приморье, уже трудоустроены.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, специально для украинцев в регионе отобрано 3 495 вакансий. Среди них 878 вакансий – с предоставлением жилья.
«На сегодняшний день 763 вынужденные переселенца трудоспособного возраста, прибывшие в Приморье, уже трудоустроились. 239 – через центры занятости, а 524 – самостоятельно. Соответствующие уведомления от работодателей, устроивших людей как иностранных работников, мы получили», - сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева.
Отмечено, что специалисты центров занятости ежедневно работают в пунктах временного размещения, которые приняли уже более тысячи вынужденных переселенцев из Украины.
«Они дают консультации, проводят индивидуальные беседы с людьми. Наша главная задача – рассказать не только о вакантных местах. Их в крае 66 тысяч при 15 тысячах безработных. И, конечно, нам не хватает рабочих рук. Мы стремимся как можно больше рассказать о самом крае. Мы хотели бы, чтобы прибывшим Приморье понравилось, чтобы они остались здесь жить», - подчеркнула представитель департамента.
Лилия Лаврентьева также подчеркивает, что приморские работодатели предлагают украинцам достойную заработную плату.
«Размер предлагаемых зарплат – от 15 до 60 тысяч рублей. Причем не обязательно требуется высокая квалификация. Подобную зарплату, например, заявляет база тралового флота на вакансию «маляр», - отметила она.
При этом сообщается, что более 80 процентов прибывших – граждане рабочих специальностей или вообще без специальности.
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