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Как в Приморье можно оказаться "заложником" чужого кредитного долга

23 Сентября 2013, 16:20 | Приморье

В Приморском крае по факту  мошенничества возбуждено уголовное дело.  Гр. М. объявлен в федеральный розыск.

В Приморском крае на исполнение  судебному приставу отдела судебных приставов по Надеждинскому району  поступил исполнительный документ по иску Сбербанка России к гр-ну М. о досрочном взыскании кредита и  обращении взыскания на заложенное имущество путем продажи с публичных торгов, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

К имуществу,  принадлежавшему должнику на праве собственности, относится жилой одноэтажный дом, а также земельный участок площадью 1380 кв.м.
Запрос, сделанный судебными приставами  в Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии, подтвердил, что гр. М  действительно является собственником  вышеуказанного жилого дома и земельного участка.

Однако судебного пристава, выехавшего для составления акта описи и  ареста, встретила весьма удивленная  гр-ка С., которая заявила, что гр. М. ей неизвестен  и что хозяйкой дома является только она.  В подтверждение  сказанного женщина предъявила документы на право собственности недвижимостью.  Из беседы с гр.  С. выяснилось, что несколько лет назад ей было необходимо выехать на долгосрочное лечение.  На период  своего отсутствия, во избежание потери или кражи документов,  свидетельство на  право собственности она передала на хранение своей  соседке, с которой  находилась во вполне  приятельских отношениях. После прохождения лечения пакет документов был возвращен ей в целости и сохранности.

Информация о том, что заложенное гражданином М. недвижимое имущество является чужой собственностью,  была доведена  судебным приставом до  представителей Сбербанка России. Взыскатель  немедленно обратился в органы полиции. Впоследствии было установлено, что гр. М. являлся на тот момент сожителем женщины, взявшей на себя обязательства по хранению документов соседки,  отбывшей на лечение.

По факту  мошенничества возбуждено уголовное дело.  Гр. М. объявлен в федеральный розыск.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
Теги: кредит  приставы  долги 



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