Новая дорога к морю открыта в Находке

Новая лестница от санатория-профилактория «Жемчужный» к расположенному под склоном сопки пляжу построена по заказу администрации Находки. Для жителей микрорайона мыса Астафьева это единственный путь на морское побережье.

Небольшой пляж в районе мыса Астафьева востребован круглый год – летом здесь отдыхают жители микрорайона, в зимние месяцы тренируется клуб любителей плаванья в холодной воде. Единственный путь к морскому побережью шел по металлической лестнице. Ее верхний пролет располагался на территории санатория-профилактория «Жемчужный». В феврале 2011 года владельцы оздоровительного учреждения отгородили прилегающую площадь забором, и таким образом отрезали доступ к лестнице. Спустя некоторое время верхнюю часть металлической конструкции демонтировали.

С просьбой разобраться в ситуации и вернуть микрорайону доступ к морю, группа жителей обратилась в общественную приемную главы Находки и депутату городской Думы, члену партии «Единая Россия» Евгению ВОРОНИНУ.

Решили проблему кардинально – за счет бюджета городского округа построили новую, капитальную лестницу. Как сообщили в управлении благоустройства администрации Находки, подрядчики установили на склоне бетонные марши, выложили пролеты брусчаткой. Из природного камня построили высокие бордюры, а для безопасности установили металлические перила.