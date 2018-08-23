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В Приморье Tele2 в День города Артема откроет "Онлайн-парк"
Tele2 приглашает жителей Артема 25 августа вместе отпраздновать День города. Для гостей праздника компания откроет площадку виртуальных развлечений, где каждый сможет отлично провести время и протестировать качество скоростного мобильного интернета в игровой форме.
Площадка Tele2 ждет посетителей в субботу 25 августа с 12:00 до 18:00 во Взрослом парке г. Артема. Оператор предложит гостям пройти захватывающий квест и получить приятные сувениры. Под просторным шатром расположатся несколько развлекательных зон. Посетители смогут совершить увлекательное путешествие по городам России и окунуться в мир виртуальной реальности при помощи специальных VR-очков. Также гости смогут отдохнуть в мягкой лаунж-зоне Tele2, зарядить свои мобильные устройства и попробовать освежающий лимонад и сахарную вату.
На празднике все желающие, смогут подключиться к сети оператора на выгодных условиях и получить консультацию специалиста по выбору тарифа из обновленной линейки-конструктора «Мой Tele2», а также принять участие в розыгрыше смартфона Tele2 Maxi.
В период с апреля по август текущего года оператор увеличил емкость действующей сети во всех городах и районных центрах, расширил покрытие в малых населенных пунктах Приморского края. Реализация проекта способствовала значительному росту пользовательской активности, а потребление интернет-трафика на одного пользователя в Приморье с момента запуска сети 4G выросло более чем на 40%.
Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:
«Мы приглашаем жителей и гостей Артема в праздничный день посетить нашу площадку и погрузиться в интерактивные развлечения с помощью скоростного мобильного интернета. Мы с удовольствием пообщаемся с клиентами в неформальной обстановке, и расскажем о преимуществах тарифов и услуг Tele2».
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