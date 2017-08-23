Путевка в блогосферу выдана участникам смены "Океанский медиапарад" в ВДЦ "Океан"

Юные журналисты и блогеры из Всероссийского детского центра «Океан» приняли участие в мастер-классе иркутского тревел-блогера Максима Савченко. Своим опытом ведения блогов, наполнения их интересным контентом блогер поделился посредством телемоста, который был организован компанией «МегаФон», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Смена “Океанский медиапарад” проходит во Всероссийском детском центре «Океан» уже на протяжении 10 лет и традиционно собирает участников, представляющих детские телестудии, пресс-центры, радиостанции и фотостудии из различных регионов нашей страны. В последние годы в числе участников смены все больше завсегдатаев социальных сетей – нынешние подростки активнее взрослых осваивают все возможности всемирной паутины, ведут свои блоги, снимают и выкладывают видео, участвуют в работе различных форумов.

Насколько важно начинающему блогеру определиться с тематикой своего блога? Как стать не сетевым «троллем», а настоящим профессионалом? Как находить интересные темы и реализовываться в их раскрытии? На эти и многие другие вопросы участникам «Океанского медиапарада» ответил Максим Савченко, известный блогер из Иркутска.

«Для того, чтобы стать популярным блогером, необходимо многое: это и творческое начало, и увлеченность, и умение взглянуть на привычные вещи по-новому, и, конечно, следование определенным правилам и этике, -- говорит Максим Савченко. – Такие встречи с начинающими блогерами - отличная возможность помочь ребятам в начале их пути. Мы сразу же нашли общий язык, чувствуется, что они искренне увлечены тем, что они делают, и это – первый шаг к успеху».

«Я живу в Амурской области, и это мое первое знакомство с популярным фотографом и трэвел-блогером из другого региона, -- говорит Ангелина Бочкова, участница смены «Океанский медиапарад». – Очень рада, что оно состоялось - с помощью телемоста я смогла задать множество вопросов, узнать больше о том, как увлечение может стать главным делом жизни, о возможностях, которые дает сегодня интернет и об ответственности, без которой невозможна работа в сети. У Максима 30 000 подписчиков, у меня пока только 200, но ведь у меня все впереди!»

Работа телемоста оказалось возможной благодаря техническому решению, предложенному специалистами компании «МегаФон». Видеосигнал между Владивостоком и Иркутском передавался по собственной магистральной оптоволоконной сети, с использованием технических средств и каналов оператора.

«У нашей компании накоплен большой опыт проведения телемостов различных форматов, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Самые яркие из них – телемост между Казанью и Владивостоком накануне Универсиады, телемост, посвященный 200-летию адмирала Г.И. Невельского, объединивший сразу пять городов, серия телемостов в рамках образовательной программы «Знания без границ», позволившей студентам дальневосточных вузов «побывать» на лекциях столичных ученых. Базой для организации всех телемостов является наша услуга «Видеоконференции», которая позволяет в режиме реального времени проводить видеосовещания и презентации в HD-качестве для аудитории до нескольких десятков человек, с возможностью выводить на экран 10 и более участников одновременно. Мы рады, что современные инновационные разработки, которые может предложить наша компания, становятся полезными и для нашего партнера - Всероссийского детского центра «Океан».