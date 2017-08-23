Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Хрустальный мир" для детворы
11 августа во Владивостоке стартовал социальный проект «Хрустальный мир», в рамках которого проводятся бесплатные мастер-классы и экскурсии для детей-инвалидов. Организатором мероприятий выступает администрация города.
Проект «Хрустальный мир» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда» уже третий год подряд. Участие в них принимают не только дети с ограниченными возможностями, но и все желающие.
Для ребят подготовлены увлекательные занятия по театральному искусству, кулинарии, этикету, мастер-классы по изготовлению имбирных пряников, декорированию шкатулок, росписи футболок, изготовлению украшений из полимерной глины и многому другому.
Первыми проведенными мероприятиями стали мастер-классы по песочной анимации, актерскому мастерству и сценической речи. Помимо мастер-классов детвору ждут экскурсии в зоопарк «Садгород», усадьбу Вавилово, Ботанический сад-институт ДВО РАН, Приморский океанариум и Музей автомотостарины. Мастер-классы для детей продлятся до конца сентября.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Хрустальный мир" для детворы
- В четверг в Приморье пройдут сильные дожди
- Уберечь детей
- Во Владивостоке на выходных будет до +23 °C
- В Приморье на ближайшей неделе существенных осадков не ожидается
- В Приморье прилетели сразу три новейших истребителя
- В Приморье пройдут дожди с грозами
- Население Приморья продолжает активно сокращаться
- Тайфун NORU пройдет мимо Приморья
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся тайфуном
Новости раздела
- "Хрустальный мир" для детворы
- Приморский край открывает новую визовую историю
- "Меридианы" определились с начальством
- Жителям Приморья выставили ошибочные налоговые уведомления
- В четверг в Приморье пройдут сильные дожди
- Уберечь детей
- Больше 200 человек зарегистрировались на Русский MeetUp во Владивостоке
- В Приморье к экологическому проекту "Остров мечты" присоединились дипломаты
- Браконьеры из Китая добрались до заповедника "Кедровая падь" в Приморье
- 46 млн рублей получили жители Приморья, пострадавшие от наводнения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- Построенный еще к саммиту АТЭС, но так и не заработавший завод "Хендэ Электросистемы" нашел нового владельца
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Россияне потянулись в обменники
- Водолазы Тихоокеанского флота нашли в территориальных водах России затонувшую подлодку
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Одним телеканалом в телевизорах приморцев стало меньше
- На "дальневосточном гектаре" можно делать все, что "не запрещено"
- С космодрома Восточный запуск ракет-носителей "Союз-2" запланирован на осень