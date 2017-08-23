"Хрустальный мир" для детворы

11 августа во Владивостоке стартовал социальный проект «Хрустальный мир», в рамках которого проводятся бесплатные мастер-классы и экскурсии для детей-инвалидов. Организатором мероприятий выступает администрация города.

Проект «Хрустальный мир» реализуется в рамках муниципальной программы «Доступная среда» уже третий год подряд. Участие в них принимают не только дети с ограниченными возможностями, но и все желающие.

Для ребят подготовлены увлекательные занятия по театральному искусству, кулинарии, этикету, мастер-классы по изготовлению имбирных пряников, декорированию шкатулок, росписи футболок, изготовлению украшений из полимерной глины и многому другому.

Первыми проведенными мероприятиями стали мастер-классы по песочной анимации, актерскому мастерству и сценической речи. Помимо мастер-классов детвору ждут экскурсии в зоопарк «Садгород», усадьбу Вавилово, Ботанический сад-институт ДВО РАН, Приморский океанариум и Музей автомотостарины. Мастер-классы для детей продлятся до конца сентября.