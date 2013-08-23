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В больницах Приморья простаивает дорогостоящее оборудование - прокуратура
Прокуратура проверила эффективность использования дорогостоящего медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Приморского края.
Прокуратурой Приморского края проведена проверка эффективности использования оборудования, поставленного в учреждения здравоохранения в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы.
По результатам проверки установлено, что два компьютерных томографа, поставленных в краевые государственные учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» и «Владивостокская клиническая больница №4» в начале 2013 года, фактически не эксплуатируются указанными медицинскими учреждениями, что препятствует реализации прав граждан на получение качественной медицинской помощи, в том числе на своевременную диагностику заболеваний.
Кроме того, более 15 единиц медицинской техники, поставленной во Владивостокскую клиническую больницу № 4 в марте 2013 года, введены в эксплуатацию с существенным нарушением срока (июль-август 2013 года), сообщила Елена Барабаш, старший помощник прокурора Приморского края.
В целях устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности лиц, допустивших факты несвоевременного ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, поставленного в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края, 16 и 19 августа 2013 года прокуратурами Ленинского и Первомайского районов г.Владивостока в адрес главных врачей указанных учреждений здравоохранения внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
В адрес директора департамента здравоохранения Приморского края, осуществляющего координацию деятельности медицинских учреждений края, 22 августа 2013 года направлена информация о выявленных прокурорской проверкой нарушениях.
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры Приморского края.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Комментарии
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Помню16:04, 23.08.2013#
Да я вас умоляю! Если они даже фельдшерский пункт (такая , знаете ли, коробочка) воткнули на территорию школы (!) в с. Беневское вместо того, чтобы, сэкономив в 3-4 раза, отремонтировать капитальное здание имеющегося фельдшерского пункта, то что говорить о том, что они способны догадаться о необходимости подготовки высоко квалифицированных кадров. . .
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если ценник на услуги томографа будет как везде от 10-тки, то и дальше будут простаивать.