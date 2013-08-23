В больницах Приморья простаивает дорогостоящее оборудование - прокуратура

Прокуратура проверила эффективность использования дорогостоящего медицинского оборудования в учреждениях здравоохранения Приморского края.

Прокуратурой Приморского края проведена проверка эффективности использования оборудования, поставленного в учреждения здравоохранения в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы.

По результатам проверки установлено, что два компьютерных томографа, поставленных в краевые государственные учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» и «Владивостокская клиническая больница №4» в начале 2013 года, фактически не эксплуатируются указанными медицинскими учреждениями, что препятствует реализации прав граждан на получение качественной медицинской помощи, в том числе на своевременную диагностику заболеваний.

Кроме того, более 15 единиц медицинской техники, поставленной во Владивостокскую клиническую больницу № 4 в марте 2013 года, введены в эксплуатацию с существенным нарушением срока (июль-август 2013 года), сообщила Елена Барабаш, старший помощник прокурора Приморского края.

В целях устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности лиц, допустивших факты несвоевременного ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, поставленного в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края, 16 и 19 августа 2013 года прокуратурами Ленинского и Первомайского районов г.Владивостока в адрес главных врачей указанных учреждений здравоохранения внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

В адрес директора департамента здравоохранения Приморского края, осуществляющего координацию деятельности медицинских учреждений края, 22 августа 2013 года направлена информация о выявленных прокурорской проверкой нарушениях.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.