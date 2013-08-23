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В больницах Приморья простаивает дорогостоящее оборудование - прокуратура

23 Августа 2013, 12:14 | Приморье

Прокуратура проверила эффективность использования дорогостоящего медицинского оборудования в  учреждениях  здравоохранения  Приморского края.

Прокуратурой Приморского края проведена проверка эффективности использования оборудования, поставленного в учреждения здравоохранения в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы.

По результатам проверки установлено, что два компьютерных томографа, поставленных в  краевые государственные учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» и «Владивостокская клиническая больница №4» в начале 2013 года, фактически не эксплуатируются указанными медицинскими учреждениями, что препятствует реализации прав граждан на получение качественной медицинской помощи, в том числе на своевременную диагностику заболеваний.

Кроме того, более 15 единиц медицинской техники, поставленной во Владивостокскую клиническую больницу № 4  в марте 2013 года, введены в эксплуатацию с существенным нарушением срока (июль-август 2013 года), сообщила Елена Барабаш, старший помощник прокурора Приморского края.

В целях устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности лиц, допустивших факты несвоевременного ввода в эксплуатацию медицинского оборудования, поставленного в рамках программы модернизации здравоохранения Приморского края, 16 и 19 августа 2013 года прокуратурами Ленинского и Первомайского районов г.Владивостока в адрес главных врачей указанных учреждений здравоохранения внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

В адрес директора департамента здравоохранения Приморского края, осуществляющего координацию деятельности медицинских учреждений края, 22 августа 2013 года направлена информация о выявленных прокурорской проверкой нарушениях.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры Приморского края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: здравоохранение 



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Комментарии

  • Псевдоним13:01, 23.08.2013#

    если ценник на услуги томографа будет как везде от 10-тки, то и дальше будут простаивать.

  • ххххххххххххх13:26, 23.08.2013#

    А есть ли специалисты , умеющие работать на этих томографах?

  • Помню16:04, 23.08.2013#

    Да я вас умоляю! Если они даже фельдшерский пункт (такая , знаете ли, коробочка) воткнули на территорию школы (!) в с. Беневское вместо того, чтобы, сэкономив в 3-4 раза, отремонтировать капитальное здание имеющегося фельдшерского пункта, то что говорить о том, что они способны догадаться о необходимости подготовки высоко квалифицированных кадров. . .

  • Дежурный критик09:39, 24.08.2013#

    Они думали, что 85-летняя нянечка, которая работает за 4, 5 тысячи в месяц обрадуется новациям и тут же освоит современные технологии? Увы, так не бывает. А других людей в больницах скоро не останется.

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