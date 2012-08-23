Приморье отметило медовый Спас

ПРИМОРЬЕ, 23 августа, ZRPRESS. В кавалеровском краеведческом музее в честь дня медового Спаса был организован специальный праздник для детей и взрослых. Организовали и провели его сотрудники музея при поддержке райадминистрации. Участие в таком впервые прошедшем празднике приняли взрослые и дети, были приглашены 9 пасечников.

В ходе праздника прошла дегустация меда, гости выбрали лучшие сорта меда, лучшим пасечникам вручили призы. Желающие могли также купить мед и продукты пчеловодства. Дальнегорская фирма «Сибирское здоровье» предлагала препараты и косметику из меда и продуктов пчеловодства. Для детей состоялись веселые игры. Отец Александр освятил мед. Закончилось мероприятие всеобщим чаепитием, чай пили из дровяных самоваров.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».