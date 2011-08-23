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98 новоселий на селе

23 Августа 2011, 02:45 | Приморье

98 приморских семей смогли приобрести жилье в сельской местности благодаря краевой программе. С начала 2011 года на участие в программе «Социальное развитие села в Приморском крае» было подано более 365 заявок, 124 из них утвердила экспертная комиссия. В этом году программой уже воспользовались 98 приморцев.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, общий размер выплат составил более 93 млн рублей. Объем сделок по приобретению жилья и по предоставленной проектно-сметной документации на строительство жилья позволяет приобрести или построить более 5,5 тыс. кв. метров жилой площади. Общий бюджет программы на приобретение жилья в сельской местности в 2011 году составляет 136 млн рублей, из них 50 млн – средства из краевого бюджета. В рамках программы планируется приобрести 8 150 кв. метров жилья для жителей сельской местности, в том числе для молодых специалистов (молодых семей) – 3 500 кв. метров жилья.

Как отметили в администрации края, главная задача программы - помочь молодым специалистам, а также работникам сельскохозяйственной отрасли приобрести жилье в сельской местности или улучшить жилищные условия. Участникам программы компенсируются до 70% от стоимости жилья из расчета 24 340 рублей за один квадратный метр.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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