Установлена стоимость проезда на транспорте

Департамент по тарифам Приморского края утвердил предельный тариф на пассажирские перевозки общественным транспортом. Изменения пройдут в два этапа - с 1 сентября стоимость поездки в Артеме, Владивостоке, Уссурийске и Находке составит 13 рублей, с 1 января - 15 рублей за одну поездку. В других муниципальных образованиях края с 1 сентября тариф на пассажирские перевозки составит 11 рублей.

Как сообщили в департаменте по тарифам Приморского края, в 2011 году в связи с изменением законодательства у автоперевозчиков появились дополнительные расходы – на оснащение автобусного парка аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, увеличение страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Сказался и рост цен на ГСМ, доля которых в себестоимости услуг составляет более 30%. Вместе с тем перевозчики Артема, Владивостока, Находки и Уссурийска берут на себя обязательство полностью обновить автобусный парк. 30% автобусного парка должно быть обновлено до 1 января 2012 года. Кроме того, к этому сроку транспортные компании, включая тех, кто работает на международным маршрутах, обязаны начать внедрение системы электронного проездного билета. В случае невыполнения этих условий с 1 января 2012 года департамент пригрозил вернуться на старые тарифы.