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Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
Дорожную разметку во Владивостоке обновляют не только краской, но и термопластиком. Всего с начала сезона на улицы города нанесли более 200 километров осевых, разделительных линий и других элементов дорожной разметки и более 4 тысяч квадратных метров пешеходных переходов.
Нанесением дорожной разметки во Владивостоке занимается муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». С конца апреля его специалисты нанесли на дороги краевого центра 84 километра сплошных линий и более 130 километров прерывистых, и около тысячи квадратных метров различных элементов дорожной разметки: островков безопасности, стоп-линий, стрелок и тд. Яркой разметкой со светоотражающими элементами украсили более 80 улиц приморской столицы, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Особое внимание – пешеходным переходам. На улицах города обновили уже несколько тысяч квадратных метров «зебр». Только с начала июля на дорогах Владивостока появилось 366 новых, ярких полос на пешеходных переходах на улицах Нерчинская, Шилкинская, Котельникова, проспект 100-летия Владивостока, Камский переулок, Ладыгина, Поселковая, Луговая, Всеволода Сибирцева, Харьковская, Калинина, Некрасовская, Авроровская, Жигура, Ильичева, Вострецова, Военное шоссе и тд. Наряднее стала гостевая трасса – бригады СГТ обновляют разметку на трассе Седанка-Патрокл.
Дорожную разметку на улицы города начали наносить не только краской, но и термопластиком, в этих работах задействована специальная техника Borum, которую отремонтировали этой весной. За минувшие выходные разметку термопластиком нанесли на Народном проспекте. Использование термопластика – мировая практика, этот материал гораздо долговечнее и практичнее, но при этом требуется четкое соблюдение технологии проведения работ.
Стоит отметить, что разметку не торопятся наносить на тех городских магистралях, где еще предстоит дорожный ремонт, аварийно-восстановительный или капитальный, а это десятки улиц Владивостока.
Напомним, глава Владивостока Виталий Веркеенко поставил задачу уделить особое внимание качеству нанесения дорожной разметки. Этот элемент безопасности дорожного движения способен более чем на 20 % уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и увеличить пропускную способность дорог.
«Задача минимум – добиться того, чтобы дорожная разметка наносилась не чаще одного раза в год и при этом держалась на дорогах. Особое внимание необходимо уделить качеству материалов и соблюдению технологии. Задача максимум – переход на термопластик. Это качественный, практичный и долговечный материал, прекрасно зарекомендовавший себя в использовании», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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