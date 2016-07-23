В Приморье впервые пальнули из "Бастиона"

На Тихоокеанском флоте впервые провели боевые стрельбы из береговых ракетных комплексов «Бастион», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Противокорабельная ракета «Яхонт» действует по принципу «выстрелил – забыл». Она самонаводящаяся и найдет цель на расстоянии до 300 километров.

Всего в боекомплекте более 30 таких ракет. На вооружение Тихоокеанского флота «Бастион» поступит в августе. Это один из самых эффективных в мире комплексов по борьбе с морскими целями, ими оснащаются все российские флоты.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: БРК «Бастион» принят на вооружение российской армии в 2010 году. Комплекс вооружен противокорабельной ракетой «Яхонт» / «Оникс» и предназначен для уничтожения кораблей десанта, конвоев, авианосцев и других целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.