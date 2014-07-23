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Результаты ЕГЭ-2014 во Владивостоке признали успешными
В 2014 году не получили аттестат по результатам ЕГЭ всего 98 человек, что почти в шесть раз меньше, чем в прошлом году. При этом число стобальников снизилось. А лучше всего во Владивостоке справились с экзаменом по русскому языку 12 из 13 работ с максимальным баллом - работы по русскому языку. Об этом в понедельник, 21 июля, на пресс-конференции посвященной результатам ЕГЭ-2014 рассказал журналистам директор департамента образования и науки Приморского края Александр ЗУБРИЦКИЙ.
Средние баллы ЕГЭ во Владивостоке все еще остаются ниже средних баллов по России, однако стоит отметить, что в этом году, в отличие от большинства регионов России, не произошло резкого снижения среднего балла, в результате ужесточения мер проведения экзамена.
Улучшились результаты по русскому языку 60,73 (2013 год – 59,98); информатике - 54,71 (2013 год – 53,46); биологии – 50,92 (2013 год - 50,21); истории – 45, 38 (2013 год – 44,26).
По остальным предметам результаты снизились незначительно или остались на уровне прошлого года.
Забрицкий заявил, что считает результаты достаточно успешными и планомерно догоняющими общероссийские.
Чиновник считает ЕГЭ-2014 - самым объективным ЕГЭ, так как был принят целый ряд мер для проведения равного и честного экзамена.
Напомним, все проблемы прошлогоднего показательно провального экзамена можно разделить на две части: списывание на экзамене (мобильные телефоны и шпаргалки) и утечка материалов экзамена за несколько дней до времени его проведения.
Для устранения первой составляющей проблемы, администрация Приморского края, совместно с компанией «Ростелеком», установила в аудиториях проведения экзамена камеры он-лайн видео наблюдения. Так, любой попавший в поле зрения камеры инцидент мог быть поводом для аннулирования результатов экзамена. Т.е. нарушение могли заметить непосредственно во время проведения экзамена. И, наоборот, при проверке жалобы, поданной после окончания экзамена. Таким образом, система работала как в обвинительном, так и в оправдательном режимах, как он-лайн, так и оф-лайн.
Для борьбы со второй проблемой была пересмотрена система работы с КИМами. Во-первых, уменьшили количество структур, работающих с заданиями, а во-вторых, изменили схему доставки и хранения материалов. В 2014 материалы не рассылали в дальние регионы за несколько недель. А за доставку материалов отвечала спецсвязь (органы внутренних дел).
Отдельно стоит отметить работу общественных наблюдателей. Во Владивостоке эту роль взяла на себя студенческая организация «За честный ЕГЭ». Студенты из ДВФУ и других ВУЗов Владивостока стали наблюдателями на экзамене.
Так же во Владивостоке было уменьшено количество пунктов проведения экзаменов со 140 до 100. Это позволило сконцентрировать силы организаторов и наблюдателей, и взять «качеством».
Александр Зубрицкий рассказал, что в планах на 2015 год ввести дополнительный вид экзамена – сочинение по русскому языку. Выпускники будут писать его еще зимой, и оно будет служить допуском на ЕГЭ по русскому языку. Таким образом, ученик, который не справиться с сочинением, не будет допущен к одному из обязательных экзаменов, а значит не получит аттестат.
В заключении Зубрицкий выразил надежду, что ЕГЭ-2014 подтолкнет будущих выпускников меньше надеяться на шпаргалки, что повысит качество знаний учеников школ.
Максим ГАНКОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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