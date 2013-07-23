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Приморцы стремятся стать "Лидерами XXI века"
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», состоявшегося 5 июля во Владивостоке, начали активную подготовку к федеральному этапу конкурса.
Уже второй год конкурс проходит в новом формате: участники не презентуют себя и свои проекты, а проходят обучение, совместно готовят социально значимые проекты. В этом году в конкурсе приняли участие представители 24 муниципальных образований края, отобранные по результатам собеседований.
По итогам пяти дней конкурса участники подготовили 22 проекта по развитию Приморского края. Среди наиболее актуальных проблем, волнующих молодежь, - вопросы экологии, социальной сферы, волонтерство, развитие спорта и туризма, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов.
По итогам конкурса были определены победители в следующих номинациях:
лидер молодежного/детского общественного объединения в возрасте от 14 до 18 лет - Кирилл ГЕТЬМАН (Анучинский муниципальный район);
лидер студенческого объединения вуза в возрасте от 18 до 30 лет - Анастасия НОВИКОВА (Уссурийск, Приморская государственная сельскохозяйственная академия);
руководитель молодежного/детского общественного объединения в возрасте от 18 до 30 лет - Алена КАЗАКОВА (Арсеньев, филиал Дальневосточного федерального университета);
руководитель студенческого объединения вуза в возрасте от 18 до 30 лет - Анастасия МАМАЕВА (Артем, филиал Владивостокского государственного университета экономики и сервиса).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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