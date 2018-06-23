www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Страхование
Распечатать

"Люди кипели от возмущения"

23 Июня 2018, 13:58 | Приморье

На крупном приморском предприятии многие просто не доживают и до нынешнего срока выхода на пенсию

Председатель профсоюза предприятия «Звезда» из Большого Камня Ольга Скрипко поделилась неутешительной статистикой.

Предложенная пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, вызвала негодование со стороны работников дальневосточного завода "Звезда" в Большом Камне. Об этом рассказала  председатель профсоюза предприятия Ольга Скрипко на заседании совета Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК), передает пресс-служба федерации.

"Когда в понедельник, 18 июня, я пришла на работу, то народ не просто обсуждал грядущую реформу - люди кипели от возмущения. Признаюсь, я давно не видела наших заводчан в таком состоянии. Люди сегодня еле-еле доживают до пенсии. О каком повышении возраста можно вообще говорить?" - недоумевает она.

По словам Скрипко, каждый год с предприятия по состоянию здоровья увольняются 40-50 "вредников": они не проходят медосмотры.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: медведев  возраст  профсоюз  пенсия  правительство  срок  реформа 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru