На крупном приморском предприятии многие просто не доживают и до нынешнего срока выхода на пенсию

Председатель профсоюза предприятия «Звезда» из Большого Камня Ольга Скрипко поделилась неутешительной статистикой.

Предложенная пенсионная реформа, предусматривающая повышение пенсионного возраста, вызвала негодование со стороны работников дальневосточного завода "Звезда" в Большом Камне. Об этом рассказала председатель профсоюза предприятия Ольга Скрипко на заседании совета Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК), передает пресс-служба федерации.

"Когда в понедельник, 18 июня, я пришла на работу, то народ не просто обсуждал грядущую реформу - люди кипели от возмущения. Признаюсь, я давно не видела наших заводчан в таком состоянии. Люди сегодня еле-еле доживают до пенсии. О каком повышении возраста можно вообще говорить?" - недоумевает она.

По словам Скрипко, каждый год с предприятия по состоянию здоровья увольняются 40-50 "вредников": они не проходят медосмотры.