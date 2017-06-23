В Приморье на выходных ожидаются дожди

В некоторых районах возможны грозы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В субботу, 24 июня, синоптические условия на юге Дальнего Востока будет определять циклон с фронтальными разделами, который будет идти из Хабаровского края на Приморье.

Дожди ночью начнутся на севере края, днем распространятся на остальные районы. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, возможны ливни и шквалы.

Температурный фон ночью от +8 °C до +18 °C. Максимальная температура воздуха +23…+30 °C, на северо-востоке +15…+22 °C.

В субботу во Владивостоке в конце дня возможен небольшой дождь. Ветер южный от слабого до умеренного. Ночь ожидается теплая, +14…+17 °C. Днем воздух прогреется до +21…+23 °C.

В воскресенье, 25 июня, в Приморье облачно, местами кратковременный дождь. Температура ночью +4…+16 °C, днем +10…+24 °C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, утром умеренный дождь, возможна гроза. Ветер южный умеренный до сильного. Температура ночью +11…+13 °C, днем +12…+14 °C.

Иван КРЫШАН