Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье ожидается серия циклонов
Циклон, вышедший на Амурскую область, продолжит движение на северо-восток, а по территории Приморья будут смещаться его фронтальные разделы. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Примпогода, дожди охватят большую часть территории края.
Местами возможны грозы. На побережье туман, морось, временами переходящая в дождь. Температура воздуха ночью останется прежней. А днём облачная погода уменьшит прогрев воздуха. И, по сравнению с сегодняшним, фон температуры понизится на 2–5 градусов.
Во Владивостоке уже сегодня, 23 июня, будет облачно. Туман морось, в конце дня переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура ночью +11…+13 °C, днём +13…+15 °C.
В последующие дни в Дальневосточном регионе продолжится перестройка барического поля. Отрог тихоокеанского антициклона, направленный на Охотское море, начнёт отступать на восток. Он откроет дорогу серии циклонов, развивающейся во фронтальной зоне, проходящей по северным провинциям Китая. А в конце рабочей недели глубокий циклонический вихрь накроет Приморье. В крае ожидается значительное ухудшение погоды: дожди, фон температуры пониженный.
Новости тематики
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
- Во Владивостоке пройдет крупнейшее в России отраслевое событие
- Приморские города готовятся к благоустройству
- Новую площадь получат жители Артема в этом году
Новости раздела
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
Want to be stress free, hassle free, and debt free? Why don’t you trade like me? Trading helped me a lot and I’m profiting more in this. You can Google Superior Trading System to learn how to trade and have that freedom that you’ve wanted in your finances.