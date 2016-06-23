В Приморье ожидается серия циклонов

Циклон, вышедший на Амурскую область, продолжит движение на северо-восток, а по территории Приморья будут смещаться его фронтальные разделы. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Примпогода, дожди охватят большую часть территории края.

Местами возможны грозы. На побережье туман, морось, временами переходящая в дождь. Температура воздуха ночью останется прежней. А днём облачная погода уменьшит прогрев воздуха. И, по сравнению с сегодняшним, фон температуры понизится на 2–5 градусов.

Во Владивостоке уже сегодня, 23 июня, будет облачно. Туман морось, в конце дня переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура ночью +11…+13 °C, днём +13…+15 °C.

В последующие дни в Дальневосточном регионе продолжится перестройка барического поля. Отрог тихоокеанского антициклона, направленный на Охотское море, начнёт отступать на восток. Он откроет дорогу серии циклонов, развивающейся во фронтальной зоне, проходящей по северным провинциям Китая. А в конце рабочей недели глубокий циклонический вихрь накроет Приморье. В крае ожидается значительное ухудшение погоды: дожди, фон температуры пониженный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.