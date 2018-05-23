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Успехов в учебе может добиться каждый
С 2016 года в России действует новый образовательный стандарт, по которому ребята с ограниченными возможностями здоровья могут учиться в школах наравне с обычными сверстниками.
В одном из учреждений, где уже наработана большая практика инклюзивного образования – «Международной школе нового тысячелетия» – на днях побывал депутат Законодательного Собрания Приморья по одномандатному округу №9, руководитель группы компаний «ДКС» (Дальневосточные климатические системы) Евгений КОСТЮКОВ. Парламентарий высоко оценил организацию работы с учащимися и вручил Почетную грамоту ЗС ПК одному из педагогов школы.
Поводом для визита стало награждение победителей школьного конкурса «Ласточка-2018». Задача конкурса - создание условий для раскрытия способностей учеников с ограниченными возможностями здоровья и реализации их творческого потенциала. Конкурс учитывал все достижения ребят за год и проводился в несколько туров, одним из которых являлся «творческий марафон».
Кроме того, Евгений Костюков вручил Почетную грамоту Законодательного Собрания директору и учителю математики «Международной школы нового тысячелетия» Галине КОВАЛЬ – профессионалу с 28-летним стажем. Галина Валерьевна удостоена награды за многолетний добросовестный труд в области образования: она одной из первых начала использовать на уроках элементы развивающего обучения, много работает над совершенствованием учебного процесса, большое внимание уделяет проведению внеклассных мероприятий. Одна из недавних инициатив преподавателя – создание в школе кадетского корпуса.
Вручая грамоту Галине Коваль и награждая победителей творческого конкурса, Евгений Костюков поблагодарил коллектив школы и пожелал успехов ее учащимся и выпускникам. Парламентарий подчеркнул, что депутаты ЗС ПК готовы оказывать содействие «Международной школе нового тысячелетия» и другим учреждениям, внедряющим современные подходы к образованию, в реализации их проектов.
- На примере вашей школы мы видим, насколько эффективным может быть инклюзивное образование. Вы доказали, что возможность достичь успехов в учебе и в творчестве есть у каждого ребенка. Уверен, что опыт школы в этой сфере будет востребован другими учреждениями, - сказал Евгений Костюков.
На фото: Депутат Законодательного Собрания Приморья по одномандатному округу №9, руководитель группы компаний «ДКС» (Дальневосточные климатические системы) Евгений Костюков с учениками уникальной школы.
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Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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