"Человек и море - 2018" выходит на новый уровень

В центре внимания фестиваля - люди, их судьбы, истории и события, связанные с морем

5 июня в кинотеатре Уссури во Владивостоке состоится торжественная церемония открытия 14 международного телевизионного фестиваля морской документалистики «Человек и море - 2018». Фестиваля, который каждое лето становится самым ярким событием в самом морском городе России.

Светлана ОГНЕВА, директор ГТРК «Владивосток», председатель оргкомитета телефестиваля «Человек и море»: «В прошлом году во Владивостоке свыше двух тысяч зрителей пришли, чтобы посмотреть фильмы телефестиваля «Человек и море» на большом экране. Нескольких дней для показа работ явно не хватило. Собственно говоря, подготовка к телефестивалю «Человек и море - 2018» началась уже с того самого момента, когда летом прошлого года на сцене приморской краевой филармонии подводили итоги «Человек и море - 2017». Тогда и был дан старт большому путешествию фестивальных маяков из Владивостока в Санкт-Петербург и Лондон, Москву и Новосибирск, Северодвинск и Астрахань, Хабаровск и Красноярск. Главная интрига после результатов прошлогоднего телефестиваля «Человек и море» заключалась в том, а получится ли в 2018 году удержать такой размах фестивальной волны? И вы знаете, как только в марте начался прием заявок на телефестиваль «Человек и море - 2018», стало понятно, что это не просто получится, а придется готовиться к покорению новых высот морского фестивального кино во Владивостоке»

О своем участии в телефестивале «Человек и море - 2018» одними из первых заявили самые крупные и авторитетные документалисты России: Единая Медиа Группа, телеканалы «Моя планета» и RTД, кинокомпании «Контраст» и «Сотрудничество», «Кинофест» и «Урало-Сибирская киностудия». Свои фильмы на фестиваль представили кинематографисты из Казахстана и Германии, Греции и Португалии. Облик телефестиваля «Человек и море - 2018» будет определяться теми фильмами, которые уже имеют свою фестивальную историю. Например, впервые во Владивостоке будет показан фильм режиссера Гаянэ ПЕТРОСЯН «Рождённые свободными». Фильм, который уже вызвал большой общественный резонанс только одной темой - содержанием в неволе морских животных. В центре внимания картины - белухи, их путь из свободной среды обитания в неволю. Фильм «Рождённые свободными», пожалуй, первая в российской документалистике попытка громко заявить о комплексе проблем, связанных с выловом морских животных для океанариумов. В этом фильме - оценки, мнения и заключения совсем не однозначны, в большинстве случаев - спорны. В объективе такого морского документального кино - совсем нелицеприятные детали и подробности морской охоты. В коллекции телефестиваля «Человек и море» уже есть схожие работы - об охоте в Арктике коренных народов севера на китов. И вот в 2018 году - новая история о самых жестоких страницах в отношениях между человеком и морем.

Еще одна история, которая не оставит равнодушными зрителей телефестиваля «Человек и море - 2018» - работа камчатских журналистов. В 2015 году трагедия в Охотском море объединила десятки семей рыбаков в самых разных точках планеты. Называется фильм «Роковая апрельская ночь». Журналист Оксана ВЕЛЬЦЕР и коллектив ГТРК «Камчатка» не случайно именно сейчас вновь возвращаются к трагической истории гибели «Дальнего Востока». В конце апреля в Апелляционном суде Южно-Сахалинска начались слушания по делу о гибели траулера «Дальний Восток». Число родственников погибших моряков, требующих отмены приговора, растет.

«Вторжение» - так называется документальный фильм, который для телефестиваля «Человек и море - 2018» готовит корреспондент Вестей Приморья Елена ШТЫЛИНА. Именно она стала первым журналистом, которая вместе с научными сотрудниками ДВО РАН обнаружила, какая опасность угрожает людям в самых излюбленных местах отдыха на побережье южного Приморья, в бухте Троицы.

Леонид МЛЕЧИН, председатель жюри телефестиваля «Человек и море»: «На каждом фестивале во Владивостоке важна свежесть, новое слово, новый взгляд, непривычность, неожиданность. Потому что это - уже знакомый трафарет, мы уже моря навидались… Покажите что-то необычное. Мы на фестивале выбираем необычные работы. Журналистика ведь это практическое дело, нельзя ей научиться не по учебникам...Ты смотришь хорошую работу и говоришь - вот так надо делать.»

В этом году Отборочная комиссия телефестиваля работает одновременно в трех точках страны. В Москве заявленные работы отсматривает Светлана ИГНАТЕНКО, продюсер телеканала «Живая планета», координатор и участник съемочных групп, которые работают над созданием больших документальных проектов. Один из них - «В тени больших деревьев» - в прошлом году совершил триумфальное шествие практически по всем мировым фестивалям документального кино. В Хабаровске заявленные работы смотрит Альберт САМОЙЛОВ, художественный руководитель «Дальневосточной киностудии», автор и режиссер документальных лент, которые были и победителями номинаций фестиваля «Человек и море» разных лет, и которые сейчас с успехом демонстрируются на федеральных телеканалах России.

Во Владивостоке поступление заявок на фестиваль отслеживает Мария НЕТРЕБЕНКО, автор фильмов, которые стали победителями нескольких номинаций на фестивалях 2015 и 2016 годов. Именно эти документалисты составят в 2018 году конкурсную программу «Человека и моря - 2018».

В центре внимания каждого фестиваля всегда остаются люди, их судьбы, истории и события, связанные с морем. В июне 2018 года на экране - новые герои и новые истории. Например, у фильма Татьяны СКАБАРД «Последний парад «Беззаветного» уже есть своя фестивальная история. Этот документальный морской рассказ о малоизвестных страницах военно-морского флота Советского Союза периода 80-х годов уже стал любимым среди всех военных моряков, которым удалось его посмотреть. 1984-й год, самый пик противостояния на море между СССР и США. В территориальные воды Советского Союза в Черном море бесцеремонно вторгаются два военных американских корабля. Стрелять нельзя. И тогда «Беззаветный» идет на таран!

Документальный фильм «Последний парад «Беззаветного» - несомненная удача российской морской документалистики последнего времени. И не только из-за уникальных кадров хроники тех лет. Что произошло с экипажем после этого тарана, как повели себя штабные командиры, и что в итоге заслужил за эту военную операцию сам командир корабля?

А героиня фильма Йескела РЕЗНИКОВА предлагает взглянуть на удивительный мир глазами ребенка. Глазами, полными счастья и свободы, которые никогда не видели небоскребов и железных дорог. В 12 лет у этого ребенка нет почти ничего, кроме собственного острова в Тихом океане... Два сезона съемок на Командорских островах, Камчатке, Сахалине и Курилах подарит зрителям один из самых удивительных авторов телефестиваля «Человек и море - 2018».

Денис НЕЧАЕВ из Владивостока представил на телефестиваль свой фильм о путешествиях по льду Золотого Рога. Путь на остров Рейнеке. Настоящий экстрим и экшн по-владивостокски. Зимние путешествия велосипедистов по льду Золотого Рога становятся все популярнее у тех, кто по-настоящему любит и гордится Приморьем. Группы экстремалов становятся все массовей, их заезды по ледяными полям прибрежного Владивостока - все интереснее и рискованней.

В этом году на телефестивале «Человек и море - 2018» будет широко представлена и морская документалистика телеканала CGTN - русский (Китай). Документальное кино Китая явно выделяется, в первую очередь, качеством и масштабностью фильмов, которые готовят китайские документалисты. В этом году у зрителей телефестиваля будет возможность убедиться в этом самим.

Ольга МИЧИ, член жюри телефестиваля «Человек и море»: «Большое количество работ со всего мира. Это очень-очень важно. Это означает, что фестиваль действительно стал привлекать внимание сообщества документалистов. Сейчас оказалось, что главная площадка, где люди могут познакомиться с качественным документальным кино, это - фестивали. И чтобы фестиваль жил, привлекал разные команды с разных стран. Это также очень хорошая реклама Приморского края».

В эфире ГТРК «Владивосток» уже состоялись телевизионные презентации участников фестиваля «Человек и море - 2018». Их можно посмотреть на сайте телефестиваля: http://vestiprim.ru/festival/

Официальный спонсор фестиваля «Человек и море – 2018» - судоходная компания «Гудзон». Специализируется на мультимодальных международных первозках. В собственности у компании - многоцелевые грузовые суда для перевозки тяжеловесных и негабаритных, опасных, сборных, навалочных, генеральных грузов, нефтеналивной флот.

Организаторы - Всероссийская Государственная телерадиокомпания «Владивосток», администрация Приморского края, филиал ВГТРК «Государственная телерадиокомпания «Владивосток», администрация г. Владивостока.

Партнеры - Сеть кинотеатров «Иллюзион» - ведущая сеть в Приморском крае, компания «STEGE-PRO», Всероссийский Детский Центр «Океан».

Компания «STEGE-PRO» 25 лет формирует образ самых крупных мероприятий во Владивостоке и Приморье. Универсальный технопарк шоу - оборудования от света и звука до сценических конструкций в сочетании с креативом команды позволяет осуществлять постановку любого мероприятия «под ключ».

Газета "Золотой Рог", Владивосток